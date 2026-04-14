Ghana: Moody's relève les perspectives du pays en raison de l'amélioration des conditions de financement

Moody's Ratings a relevé la perspective du Ghana de stable à positive tout en confirmant sa note souveraine à long terme à Caa1, citant l'amélioration des conditions de financement nationales.

L'agence a déclaré que la baisse des coûts d'emprunt et le renforcement de la discipline budgétaire soutiennent ce changement. La reprise du marché obligataire national et le retour de l'émission de dette locale devraient réduire les risques de refinancement et améliorer la liquidité.

La baisse de l'inflation a également contribué à l'évolution des perspectives. La croissance des prix à la consommation s'est ralentie pour atteindre environ 3,2 % en mars, ce qui a permis à la Banque du Ghana de réduire les taux d'intérêt et d'alléger les rendements intérieurs.

Moody's a déclaré que ces tendances devraient contribuer à stabiliser les coûts du service de la dette au fil du temps. Les paiements d'intérêts devraient devenir plus gérables à mesure que les conditions de financement s'améliorent.

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Cependant, l'agence a averti que le Ghana reste exposé à des risques externes, notamment la volatilité des devises et les fluctuations des prix des matières premières, en particulier des exportations d'or.

Points clés à retenir

Le relèvement des perspectives du Ghana reflète les premiers signes de stabilisation macroéconomique après une période de forte inflation et de stress de la dette. La baisse de l'inflation et des taux d'intérêt atténue la pression sur les finances publiques, tandis que la réouverture du marché obligataire national offre une source de financement plus fiable.

Cela réduit les risques de refinancement immédiats et témoigne d'une amélioration de la confiance des investisseurs. Cependant, la note souveraine reste dans la catégorie des risques élevés, soulignant les défis structurels tels que l'étroitesse de l'assiette fiscale, la dépendance à l'égard des emprunts à court terme et l'accès limité à des sources de financement diversifiées. Les vulnérabilités extérieures restent également importantes.

La dépendance du Ghana à l'égard des exportations de produits de base l'expose aux fluctuations des prix, tandis que les mouvements des taux de change peuvent rapidement affecter la viabilité de la dette. Le soutien des institutions multilatérales, notamment les programmes du FMI, continue de jouer un rôle clé dans la stabilisation de l'économie et l'ancrage des réformes.

Pour les investisseurs, les perspectives positives laissent entrevoir un potentiel de hausse si les réformes se poursuivent, mais les risques restent élevés. Pour les décideurs politiques, le maintien de la discipline budgétaire et la gestion des chocs extérieurs seront essentiels pour garantir les futures améliorations et renforcer la solvabilité à long terme.