Afrique: Le Groupe Ecobank affiche un revenu record alors que le climat macroéconomique du continent s'améliore

Ecobank Transnational Incorporated a affiché son meilleur chiffre d'affaires annuel en 2025, grâce à la croissance des prêts, à des frais plus élevés et à un environnement monétaire plus stable à travers l'Afrique subsaharienne.

Le revenu net a augmenté de 17% à 2,45 milliards de dollars (1,42 milliards de XOF), tandis que le bénéfice avant impôt a grimpé de 21% à 801 millions de dollars (466 milliards de XOF), le prêteur panafricain(BRVM : ETIT) - présent dans 39 pays - ayant montré que son empreinte diversifiée peut absorber les chocs qui entravent les pairs du marché unique.

Le ratio coûts/revenus du groupe est tombé à un niveau record de 48,3 %, contre 52,8 % l'année précédente, signe que son programme pluriannuel de réduction des coûts porte ses fruits. Le revenu net a augmenté de 20% à 594 millions de dollars (345,5 milliards de XOF), avec un bénéfice par action en hausse de 23% à 1,68 cents US (10 XOF). Le conseil d'administration a proposé un dividende de 40 millions de dollars - 0,16 cents US par action - sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle.

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Les dépôts des clients ont augmenté de 4,2 milliards de dollars pour atteindre 25,3 milliards de dollars, et le ratio des comptes courants et d'épargne s'est amélioré pour atteindre 87,1%, réduisant ainsi le coût moyen de financement de la banque. Les prêts ont augmenté de 1,7 milliard de dollars pour atteindre 11,8 milliards de dollars. Malgré ces gains, les provisions pour pertes sur prêts ont presque doublé pour atteindre 464,6 millions de dollars (270,2 milliards de XOF) contre 322,4 millions de dollars (195,7 milliards de XOF) un an plus tôt, reflétant l'augmentation du risque de crédit sur certains marchés, même si l'environnement général s'est amélioré.

Le groupe a déclaré qu'il se retirait du Mozambique, citant des rendements insuffisants sur un marché concurrentiel. Il a fait état de progrès dans le redressement des unités au Kenya, en Ouganda et en Zambie. Les effectifs de la banque sont passés de 14 982 à 14 560 à la fin de l'année 2024, conformément à sa politique de réduction des coûts. Le total des fonds propres s'élève à 2,86 milliards de dollars (1,6 milliard de XOF), soit une hausse de 60 % en dollars, reflétant en partie l'inversion des effets de change de l'année précédente.

Points clés à retenir

Les résultats d'Ecobank pour 2025 reflètent un changement structurel en cours dans le secteur bancaire africain. Plusieurs banques centrales - dont celles du Nigeria, du Ghana et du Kenya - ont abaissé leurs taux en 2025, alors que l'inflation diminuait et que les monnaies se stabilisaient après des années de volatilité, réduisant ainsi l'effet de couverture qui avait pesé sur les bénéfices déclarés en dollars.

L'amélioration du ratio de coûts d'Ecobank, qui est passé sous la barre des 50 %, est remarquable : les banques panafricaines ont toujours été confrontées à des coûts d'exploitation élevés en raison de la complexité de la gestion de la conformité, de la trésorerie et de la technologie dans plusieurs pays. L'envergure d'Ecobank sur 39 marchés, unique parmi les banques africaines, apparaît désormais comme un avantage en termes de coûts plutôt que comme un fardeau.

Cependant, le quasi-doublement des provisions indique que la qualité du crédit reste inégale - en particulier en Afrique de l'Ouest francophone et dans certaines parties de l'Afrique de l'Est, où le stress de la dette souveraine s'est infiltré dans l'économie réelle. Le dividende proposé est le premier signal de distribution substantiel du groupe depuis plusieurs années, ce qui suggère la confiance de la direction dans la durabilité des niveaux de revenus actuels.