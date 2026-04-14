Tunisie: Le ministre de l'Intérieur alerte sur des menaces ciblant les capacités mentales des Tunisiens

13 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a affirmé lundi que les autorités tunisiennes ont détecté des « plans extérieurs » visant à cibler les capacités mentales de la population, notamment à travers la propagation de drogues et de substances toxiques.

S'exprimant lors d'une séance plénière à l'Assemblée des représentants du peuple, le ministre a précisé que ces agissements s'inscrivent dans des tentatives de déstabilisation, mettant en garde contre les dangers croissants liés à la diffusion des stupéfiants.

Il a également souligné que la lutte contre la drogue constitue une priorité suivie personnellement par ses soins. Dans ce cadre, les unités sécuritaires concentrent leurs efforts sur le démantèlement des réseaux criminels organisés et la traque des principaux barons de la drogue, plutôt que sur les simples consommateurs.

Le responsable a enfin réaffirmé l'engagement des autorités à intensifier les opérations sécuritaires et à renforcer les mécanismes de prévention face à ce phénomène.

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