Tunisie: Comment maîtriser la flambée des prix

tribune

Aujourd'hui, le marché tunisien est marqué par une flambée des prix qui se traduit par une hausse durable et significative du coût des biens et des services. Cette augmentation touche la majorité des produits de consommation ainsi que les prestations du quotidien, devenues indispensables pour les ménages.

Ce phénomène s'explique notamment par des déséquilibres persistants entre l'offre et la demande, des pénuries récurrentes et une hausse continue des coûts de production. Il exerce une pression directe sur le pouvoir d'achat, alimente l'inflation et favorise, dans certains cas, des pratiques spéculatives et monopolistiques qui accentuent les tensions sur le marché.

Les répercussions sur le niveau de vie des familles tunisiennes sont profondes. Alors que certains acteurs profitent de ces dérives pour accroître leurs marges, les classes moyennes et les catégories les plus vulnérables se retrouvent confrontées à une dégradation progressive de leurs conditions de vie, dans un contexte économique de plus en plus contraint.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces accapareurs se sont emparés de la quasi-totalité des circuits de distribution et de vente, au détriment de l'intérêt général du pays. Malgré les appels adressés aux autorités régionales et nationales pour faire preuve de plus de vigilance, de fermeté et de dissuasion, ces pratiques persistent encore. Il demeure donc impératif d'oeuvrer concrètement à l'instauration d'une véritable justice économique et sociale, à laquelle aspirent toutes les catégories de la population, notamment les plus démunies.

De prime abord, le marché tunisien se caractérise aujourd'hui par une augmentation déraisonnable des prix de nombreux produits, aggravée par le stockage illicite de biens essentiels, touchant directement la consommation des citoyens. À cela s'ajoute une hausse vertigineuse des prix des services, notamment dans les domaines de la santé, de la scolarité et du divertissement. Ces augmentations sont, dans bien des cas, insuffisamment encadrées.

Cette situation a fortement dégradé le pouvoir d'achat du citoyen, le maintenant sous une pression constante, malgré les efforts consentis par le gouvernement pour augmenter les salaires. Ces mesures, bien que nécessaires, ne suffisent pas à compenser l'ampleur des dérives constatées sur le marché.

Pourquoi, alors, ce fléau d'instabilité des prix persiste-t-il ? Force est de constater que les prix de nombreux produits sont imposés aux consommateurs, soit par des situations de monopolisation, soit par des stratégies commerciales dominantes, soit encore par la spéculation, le marché parallèle et la dissimulation de marchandises. À cela s'ajoutent l'influence de certains lobbies dans des secteurs stratégiques et une organisation encore défaillante des circuits de distribution, en dépit des efforts déployés par les autorités.

Dans ce contexte, il est indispensable que les autorités concernées mettent en oeuvre des actions plus efficaces, fondées sur une planification rigoureuse, une organisation rationnelle, une direction claire et un contrôle strict, là où aucune défaillance ne peut être tolérée.

La responsabilité est, à l'évidence, partagée entre quatre acteurs principaux : le producteur, le distributeur, le consommateur et l'administration.

Le producteur, en premier lieu, doit fixer ses prix sur la base de coûts réels, en y intégrant une marge bénéficiaire raisonnable. L'amélioration de la rentabilité ne doit pas se faire au détriment du consommateur, mais plutôt par une meilleure maîtrise des coûts, l'optimisation des processus de production et la recherche de partenaires plus compétitifs.

Il est également essentiel d'éviter toute tendance à la monopolisation, notamment lorsque certains producteurs s'approprient l'ensemble des marges, de la production à la distribution, imposant ainsi leurs prix au marché.

Le consommateur, de son côté, doit jouer un rôle actif. Il lui appartient de boycotter les produits aux prix excessifs, de privilégier les produits tunisiens et de rationaliser sa consommation. Il doit également s'appuyer sur les structures de défense des consommateurs afin de faire valoir ses droits et encourager les initiatives visant à mieux encadrer le marché.

L'adoption d'une nouvelle culture de consommation devient aujourd'hui indispensable.

Le distributeur, quant à lui, est tenu d'assurer une transparence totale dans la gestion de ses stocks et de ses flux. Il doit coordonner ses activités avec les autorités compétentes, en fournissant des informations fiables sur les quantités distribuées et les circuits de vente, afin de limiter les dérives et garantir une distribution équitable.

Avec la libéralisation de plusieurs produits, il apparaît que certains produits subventionnés sont détournés de leur finalité par des spéculateurs, qui les écoulent à des prix élevés et dans des conditions inacceptables. Cette situation appelle des mesures plus fermes et réellement dissuasives.

Les autorités doivent ainsi intensifier les contrôles, notamment en vérifiant les marges bénéficiaires, la conformité des factures et la traçabilité des produits. Elles doivent également encourager la vente directe du producteur au consommateur, tout au long de l'année et dans toutes les régions, afin de réduire les intermédiaires et limiter les abus.

S'agissant des produits stratégiques, il serait opportun que l'État joue un rôle plus actif dans leur importation et leur suivi. La mise en place de systèmes informatisés permettant de relier les stocks au ministère du Commerce constitue un levier essentiel pour renforcer la transparence. De même, l'analyse détaillée des coûts de production et des marges appliquées permettrait de mieux détecter les pratiques abusives.

Par ailleurs, l'État doit lutter avec détermination contre l'économie informelle, le dumping, les monopoles et les groupes de pression. Il doit faire preuve de fermeté face aux pratiques de concurrence déloyale, aux ventes conditionnées et à la corruption, qui fragilisent l'ensemble du tissu économique.

En conclusion, il est urgent de renforcer le contrôle des prix et de lutter efficacement contre la spéculation, en assurant un suivi rigoureux des flux de production et de distribution. Il est également nécessaire de promouvoir l'investissement national, de soutenir la création d'entreprises et d'améliorer l'efficience des structures administratives.

De telles mesures permettraient non seulement d'améliorer la balance commerciale et de stimuler la croissance économique, mais aussi de réduire le chômage et l'inflation. Elles contribueraient, enfin, à instaurer une véritable culture économique fondée sur la transparence, l'équité et le respect des règles, garantissant une vie plus stable et conforme aux aspirations de tous les citoyens tunisiens.

N.B. : L'opinion émise dans cette tribune n'engage que son auteur. Elle est l'expression d'un point de vue personnel.