Tunisie: Urgences - Jusqu'à 400 patients par jour dans certains services

La médecine d'urgence en Tunisie constitue une spécialité à part entière depuis 2005, positionnant le pays parmi les pionniers dans ce domaine, a affirmé Zied Mezgar, vice-président de l'Association tunisienne de médecine d'urgence, lundi 13 avril 2026.

Intervenant sur les ondes d'Express Fm, il a souligné que cette discipline représente la principale porte d'entrée des patients au sein des établissements hospitaliers, assurant des interventions rapides visant à sauver des vies et à améliorer l'accès aux soins.

Zied Mezgar a aussi précisé que la médecine d'urgence repose sur une organisation intégrée mobilisant, au-delà des médecins, des cadres paramédicaux, des infirmiers, des techniciens ainsi que des médecins de première ligne. Il a insisté sur l'importance de la coordination avec d'autres spécialités, notamment la réanimation, l'anesthésie et la cardiologie, ainsi que sur la nécessité d'un travail transversal et d'une communication efficace entre les différentes structures de santé.

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Il a en outre mis en avant l'impact économique de cette spécialité, indiquant que l'amélioration de la rapidité et de la précision du diagnostic permet de réduire les délais d'attente, d'éviter les complications et, par conséquent, d'alléger la charge globale sur le système de santé. Selon lui, une meilleure communication avec les patients contribue également à améliorer la qualité des services et à limiter les coûts indirects.

Par ailleurs, le responsable a révélé que la Tunisie compte plus de 155 jeunes médecins spécialisés en médecine d'urgence, en plus d'un effectif important de personnels médicaux et paramédicaux. Il a précisé que ces services fonctionnent en continu, certains accueillant quotidiennement entre 300 et 400 patients.

En conclusion, Zied Mezgar a appelé à une mobilisation de l'ensemble des acteurs, incluant les professionnels de santé, les autorités et les citoyens, afin de renforcer ce secteur stratégique. Il a insisté sur l'importance de la communication et de l'évaluation continues comme leviers essentiels pour améliorer durablement la qualité des services de santé en Tunisie.