Tunisie: Ligue 1 - 25e journée - 8e défaite de la saison pour l'Etoile - Ratage total...

Une Étoile plutôt naïve derrière et fragile offensivement. La fin de saison est devenue longue, très longue pour les Etoilés.

Après deux nuls encourageants face aux équipes de tête, l'ESS a de nouveau perdu, en déjouant complètement à l'aller comme au retour face à l'Olympique de Béja. Au cours de ces dernières années, l'OB a souvent donné du fil à retordre à l'ESS. La preuve encore une fois. Un match mal négocié, à la limite de la faute professionnelle, avec tous les errements entrevus.

Kechrida qui trompe son propre gardien de but pour alourdir la note, Ben Sghaier coupable d'un penalty en faveur de l'adversaire, Ben Hassen méconnaissable, Anen mis sur le banc de touche, Naouali et sa défense aux abois sur chaque accélération des Cigognes, et on obtient, malgré l'éclaircie de Abid sur un «coup du foulard » de Ben Sghaier, les ingrédients d'une défaite qui fait grincer des dents.

Pourtant c'est quasiment la même équipe que celle alignée lors du match précédent à l'exception près de la titularisation de Ben Sghaier en lieu et place de Rayen Anen moins fringant ces derniers temps. Il est évident que les choix techniques de l'entraîneur Mohamed Ali Nafkha ne sont pas bien inspirés et ont été payés cash. Tactiquement aussi, le jeu était moins rapide en défense.

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Un milieu aux abois

Le but sur contre-attaque des Béjaois est symptomatique d'un milieu de terrain qui a perdu le lien avec sa défense. Auparavant, le penalty concédé a mis à nu une défense dépassée et un milieu de terrain aux abois. Au sortir du match, le coach Nafkha n'a pas caché sa déception: «On a essayé de faire une bonne entame de match, on a bien négocié le jeu en monopolisant le ballon, en tentant de marquer et on a concrétisé un but.

Mais aujourd'hui, l'Olympique Béja a mérité sa victoire. Félicitations à eux. Quant à nous, nous devons corriger nos erreurs. Nous ne devons pas répéter les erreurs commises. L'Olympique Béja était meilleur que nous». Un constat d'échec cinglant qui porte la marque d'une résignation face aux péripéties du match.

L'Etoile ayant mal géré les moments forts, se faisant rapidement rejoindre au score à la pause, encaissant 2 buts évitables et bafouillant son jeu d'attaque en fin de match. Désormais, le championnat est terminé avec 5 matchs à purger encore, sans réel objectif au classement, si ce n'est de finir le moins bas possible dans la hiérarchie. A ce rythme, même la Coupe de Tunisie est encore loin dans les têtes, avec un déplacement périlleux qui l'attend prochainement à Gabès face au Stade Gabésien... Un match manqué, symptomatique de la saison étoilée, complètement ratée.