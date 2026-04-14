Tunisie: Le Chef de l'État - La stabilité sociale est le premier prérequis à la stabilité politique

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier après-midi au palais de Carthage, la Cheffe du Gouvernement, Sara Zafarani Zanzri.

Selon un communiqué de la présidence, l'entretien a porté sur la situation générale du pays. Le Chef de l'État a insisté sur la nécessité d'opérer de nombreuses révisions, soulignant que la stabilité sociale constitue le fondement essentiel et préalable à toute stabilité politique.

Il a également estimé qu'il n'est pas normal que le Président de la République doive traiter une multitude de dossiers dont beaucoup sont d'ailleurs créés de toutes pièces alors qu'il relève du devoir des responsables, aux niveaux national, régional et local, de les résoudre.

Enfin, le Président de la République a conclu que plusieurs responsables ont été choisis sur la base de leurs engagements. Quant à ceux qui n'ont pas tenu leurs promesses, il existe des patriotes, hommes et femmes libres, prêts à les remplacer. Il a martelé qu'il n'y a plus de place pour les indolents, les défaillants ou ceux qui ne respectent pas leurs engagements.