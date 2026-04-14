Soudan: (UNA) et le Fonds de solidarité islamique signent un accord pour créer des sites web d'agences de presse dans les pays les moins avancés

14 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 L'Union des agences de presse des États membres de l'Organisation de la coopération islamique et le Fonds de solidarité islamique ont signé, lundi, au siège du Fonds à Djeddah, un accord de subvention visant à créer des sites web pour les agences de presse nationales dans plusieurs États membres les moins avancés.

L'accord a été signé, au nom de l'Union, par son directeur général, Mohammed bin Abdrabuh Al-Yami, et, au nom du Fonds, par son directeur exécutif, Mohammed bin Suleiman Aba Al-Khail.

Cet accord reflète l'engagement commun des deux parties à mettre en place des plateformes numériques pour les agences de presse dans 10 des États membres les moins avancés de l'OCI, conformément aux normes technologiques les plus récentes. Il contribuera à renforcer l'accès numérique aux contenus médiatiques de ces agences, à accroître leur lectorat et leur diffusion, ainsi qu'à améliorer l'échange d'informations entre les États membres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le directeur général de l'UNA, Mohammed bin Abdrabuh Al-Yami, a salué le rôle important du Fonds dans le financement et le soutien de ce projet, affirmant que l'Union accorde une grande importance à la promotion de la transformation numérique des agences de presse membres et à leur capacité à suivre les évolutions rapides de l'industrie de la production médiatique, en particulier dans le domaine numérique.

De son côté, le directeur exécutif du Fonds de solidarité islamique, Mohammed bin Suleiman Aba Al-Khail, a indiqué que cet accord constitue l'aboutissement d'une coopération fructueuse et efficace entre le Fonds et l'Union dans le cadre de leurs objectifs communs. Il a souligné que le Fonds accorde une attention particulière, dans ses projets et aides, au secteur des médias, compte tenu de son rôle central dans le renforcement de la communication et de la compréhension entre les peuples islamiques, ainsi que dans le soutien aux programmes de développement et civilisationnels des États membres.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des résolutions pertinentes. L'Assemblée générale de l'Union, lors de sa sixième session tenue virtuellement le 27 janvier 2025, a appelé l'Union à coordonner avec les États membres afin de présenter une étude complète sur la situation des plateformes numériques des agences de presse membres, à oeuvrer à la mise à niveau des sites des agences confrontées à des difficultés techniques en particulier dans les États membres les moins avancés et à mobiliser le soutien technique et financier nécessaire pour y parvenir.

La Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères, lors de sa 51e session tenue à Istanbul (Türkiye) les 21 et 22 juin 2025, a également appelé l'Union à contribuer au développement des sites web des agences de presse dans les États membres les moins avancés.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.