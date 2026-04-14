Tunisie: Ligue 1 - 25e journée - Le CAB se rassure - Sur une courbe ascendante...

Comme le dit Bilel Ben Massoud, l'entraîneur adjoint : «Nous ne sommes jamais aussi performants que lorsque nous sommes sous pression»

On savait, dans le camp du CAB, que le déplacement au Bardo n'allait pas être facile! Mais on savait aussi que les camarades de Maktouf possédaient les arguments nécessaires à opposer aux Stadistes pour réussir leur sortie. Les deux équipes, qui n'avaient plus rien à perdre ni à gagner dans cette compétition si ce n'est pour le ST de courir derrière la 3e place, ont développé un volume de jeu appréciable notamment en première mi-temps.

On a assisté à un match ouvert au cours duquel les occasions de but n'ont pas manqué de part et d'autre. Et à la suite d'une action créée par le ST consécutive à une erreur de placement dans défense bizertine, l'attaquant Dhiflaoui ne se fait pas prier pour ouvrir la marque pour les siens à la 23'. Il n'y a pas si longtemps, on aurait pensé que le CAB ne s'en remettrait pas et qu'il subirait une nouvelle défaite.

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Seulement on est loin de cette formation «jaune et noir» incapable de réaction et donc résignée. Au contraire, celle-ci s'est métamorphosée avec le temps et a pris de la consistance au point que l'entraîneur-adjoint Bilel Ben Massoud affirmait, à l'issue des débats : «Nous n'avons, à aucun moment, douté de la qualité de l'effectif qui a une large marge de progression.

Nous sommes sur une courbe ascendante et nous espérons qu'elle durera le plus longtemps possible». Et d'ajouter: «On a appris à patienter et à ne pas paniquer quand nous sommes menés au score. Nous ne sommes jamais aussi performants que lorsque nous sommes sous pression».

Objectif atteint !

La force de caractère des Cabistes est venue confirmer ces propos puisque Ayendi a vite égalisé, encore de la tête, sur corner détourné par Amamou dont c'est la première participation comme titulaire (30').

Le rythme de jeu est resté soutenu jusqu'à la fin de la première partie de la rencontre voire un peu plus, après le retour des vestiaires. Avec les nombreux changements effectués dans les deux formations, le jeu baissa alors d'intensité notamment du côté cabiste dont le minimum semble en cours d'être atteint à savoir un match nul, selon Bilel Ben Massoud.

À cette occasion, le staff technique a fait reposer certains cadres sur le banc des remplaçants pour les épargner d'éventuelles blessures qui pourraient les priver du match de Coupe contre le CSMsaken prévu le week-end prochain. On pense en particulier à Guessmi et Nourani. En somme, le CAB a réussi son objectif: à savoir ne pas perdre, éviter des blessures et ménager certains joueurs clés...