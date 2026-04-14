Tunisie: 10e édition du Prix Goncourt - Choix du pays - Grande consécration

Le verdict est tombé, sans grande surprise : l'autrice de « La nuit au coeur » de Nathacha Appanah, publié chez Gallimard, désignée favorite en 2026 par 300 lycéens tunisiens venus des 23 gouvernorats et rassemblés à Tunis. Le roman à succès est plébiscité par 91,3% des jeunes votants. Une célébration qui marque les 10 ans de ce prix prestigieux devenu incontournable pour la littérature francophone.

Une décennie de passion littéraire célébrée en grande pompe. L'Institut français de Tunisie a accueilli, ce samedi 11 avril, la cérémonie de la 10e édition du Prix Goncourt -- Choix de la Tunisie, réunissant de nombreux lycéens et lycéennes.

Au terme de plusieurs mois de lecture, de débats et d'exercices oratoires, les jeunes jurés ont livré leur verdict : la romancière Nathacha Appanah est la grande gagnante. Un choix salué pour la force narrative et la sensibilité de son écriture, défendues farouchement par les participants au fil de leurs différentes interventions sur scène.

Une jeunesse engagée par amour pour la lecture

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Depuis dix ans, « le Prix Goncourt - Choix de la Tunisie » s'impose comme un rendez-vous littéraire phare qui réunit un large public jeune et francophone. Cette édition anniversaire n'a pas dérogé à la règle : les élèves ont fait preuve d'une remarquable maturité critique, multipliant les analyses fines et les plaidoyers passionnés avant de procéder au vote final. Au moins 6 groupes issus des différentes grandes villes tunisiennes ont défilé. Les résultats ont été annoncés par la romancière Amira Ghenim, présidente du jury.

Moment fort de cette édition : les élèves ont pu dialoguer en visioconférence avec l'écrivaine Caroline Lamarche, offrant un échange édifiant entre lecteurs et autrice. Une ouverture prolongée par l'intervention de Philippe Claudel, président de l'Académie Goncourt, venu saluer l'engagement et la rigueur des jeunes lecteurs tunisiens.

Au fil des éditions, le Choix Goncourt de la Tunisie a su fédérer des centaines d'élèves autour d'une même exigence : lire, argumenter, choisir. Bien plus qu'un prix, il constitue aujourd'hui un véritable espace de formation à l'esprit critique, un pont entre les cultures et valorise une littérature riche. Cette 10e édition, particulièrement symbolique, confirme la vitalité de la scène littéraire francophone en Tunisie et le rôle central de la jeunesse dans sa transmission.

La cérémonie s'est achevée sur une note de reconnaissance envers l'ensemble des acteurs ayant contribué à sa réussite -- élèves, enseignants, partenaires et équipes organisatrices, ambassade de France -- et sur une conviction partagée : la littérature, plus que jamais, continue de rassembler et d'éclairer.

L'événement a vu des universitaires, auteurs et journalistes présents comme Samir Marzouki, Amira Ghenim, Mouha Harmel, Ahlem Ghayeza, Emna Bel Haj Yahia, son Excellente Mme l'ambassadrice de France, Anne Guéguen, et autres. La cérémonie a été animée avec maîtrise par Lamia Chahed. L'humoriste Mahdi Bachtarzi a partagé avec le public présent un moment de détente et de rire.