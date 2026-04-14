Tunisie: Examens de mai 2026 - Polémique autour d'un calendrier jugé précipité

La Fédération générale de l'enseignement secondaire a vivement critiqué, lundi 13 avril 2026, les récentes modifications apportées au calendrier des examens par le ministère de l'Éducation, estimant qu'elles traduisent un manque de vision et de stabilité dans la gestion du système éducatif.

Dans une intervention médiatique, son secrétaire général, Mohamed Safi, a affirmé que la note publiée le 10 avril s'inscrit dans une série de changements successifs ayant affecté l'organisation des évaluations.

Il a notamment pointé la réduction de la durée des devoirs ordinaires, ramenée de six à quatre jours, du 13 au 16 mai 2026, une décision qu'il juge susceptible de créer une pression supplémentaire sur les élèves et de nuire aux conditions de passation des épreuves.

Il a également rappelé que la semaine bloquée des examens est prévue du 18 au 23 mai 2026, faisant du 23 mai la date de clôture effective des cours et des évaluations pour l'année scolaire en cours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable syndical a estimé que ces ajustements tardifs ne tiennent pas suffisamment compte de l'intérêt des élèves et pourraient affecter la qualité des apprentissages.

Il a également critiqué un manque d'anticipation, notamment concernant la coïncidence du calendrier des examens avec l'Aïd al-Adha, une date pourtant connue à l'avance.

Selon lui, ces changements reflètent des insuffisances en matière de planification et de coordination au sein du ministère, ayant engendré des perturbations pour les familles et les acteurs du système éducatif.

Il a par ailleurs relevé un certain flou concernant l'application de ces mesures au niveau de l'enseignement de base, ce qui alimente les interrogations des parents.

Mohamed Safi a enfin appelé à une réforme globale du système éducatif, fondée sur une refonte du dispositif d'évaluation et de l'organisation du temps scolaire, ainsi que sur une approche participative visant à améliorer la qualité de l'enseignement et à placer l'intérêt de l'élève au centre des priorités.