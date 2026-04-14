Tunisie: L'ambassadeur de Tunisie au Portugal apporte son soutien à Raoua Tlili en pleine préparation sportive

L'ambassadeur de Tunisie au Portugal, Noufel Hdia, s'est rendu dimanche 12 avril 2026 au centre de stages d'Albufeira, où il a rencontré la championne paralympique Raoua Tlili.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un soutien officiel à l'athlète, engagée dans la préparation de ses prochaines échéances sportives internationales.

Accompagnée de son encadrement technique, la multiple médaillée paralympique poursuit actuellement ses entraînements en vue de représenter la Tunisie dans diverses compétitions à venir, avec l'objectif de hisser haut les couleurs nationales.

Cette initiative diplomatique intervient dans un contexte marqué par des tensions entre l'athlète et les autorités sportives. Raoua Tlili avait récemment publié une vidéo sur sa page Facebook, dans laquelle elle dénonçait des blocages entravant sa préparation, imputant la responsabilité au ministère de la Jeunesse et des Sports.

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Dans cette intervention, la championne a notamment indiqué que le ministère avait refusé de verser le salaire de son nouvel entraîneur, malgré la validation de son recrutement, ce qui aurait retardé la mise en place d'un programme de travail structuré.

Elle a également affirmé ne pas avoir perçu ses indemnités au titre de l'année 2025, accusant par ailleurs les responsables de réduire certains avantages prévus dans son contrat.