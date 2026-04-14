Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Jacquemain Shabani sous le coup d'une motion de défiance

14 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Shabani, est visé depuis lundi 13 avril par une motion de défiance à l'Assemblée nationale. Cette initiative est portée par le député Laddy Yangotikala, élu de Kisangani (Tshopo) et membre de l'Union sacrée, plateforme politique au pouvoir.

Le motionnaire affirme avoir recueilli plus de cinquante signatures de ses collègues députés.

A travers cette démarche, Laddy Yangotikala dit dénoncer une « gestion inefficace » de la situation sécuritaire dans le pays, marquée par la recrudescence d'actes criminels, notamment à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes.

Selon lui, cette insécurité persistante révèle des failles dans la coordination des services et une incapacité des autorités à répondre aux attentes de la population.

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« Il y a quelques mois, un de vos collègues avait été kidnappé et tué, journaliste à la RTNC. Un collègue à moi, médecin, avait aussi été kidnappé puis tué : le docteur Nicole », a déclaré le député, s'adressant à un journaliste de ce media public.

« Vous vivez à Kinshasa ou ailleurs : il y a des braquages à main armée en pleine journée. Vous connaissez les enquêtes qui sont faites ? Vous connaissez ce qui a été fait concernant la condamnation ou le traitement de ceux qui ont été arrêtés ? Chaque jour qui passe, le Congolais vit dans l'insécurité. Doit-on rester silencieux parce que nous sommes de l'Union sacrée ? Non », a-t-il poursuivi.

La population ne peut plus se déplacer librement en journée dans la capitale, a également estimé Laddy Yangotikala : « Le peuple a besoin de circuler librement, mais aujourd'hui il ne sait plus se mouvoir sans peur dans la ville de Kinshasa. Et nous, nous lui avons retiré la confiance. Qu'il daigne, dans les 48 heures qui suivent, déposer sa démission auprès du Président de la République ».

Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cette motion doit être débattue en plénière, à l'issue de laquelle les députés décideront, par vote, du maintien ou non du ministre visé à son poste.

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