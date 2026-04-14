Congo-Kinshasa: Hausse de demandes d'asile congolaises en Belgique - Anneleen van Bossuyt rappelle les critères d'octroi

Le nombre de Congolais demandant l'asile en Belgique a atteint 450 dossiers pour le seul premier trimestre de l'année 2026. Lors d'un point de presse tenu lundi 13 avril à Kinshasa, la ministre belge de l'Asile et de la Migration, Anneleen van Bossuyt, a précisé que les motivations économiques ne permettent pas l'obtention du statut de réfugié.

En visite de travail en République démocratique du Congo, la ministre belge a présenté les statistiques migratoires récentes, notant une progression par rapport aux 2 500 demandes enregistrées l'année dernière. Elle a souligné que la majorité de ces requêtes sont jugées irrecevables par les services belges, car elles ne répondent pas aux critères de la Convention de Genève.

Distinction entre asile et migration régulière

Anneleen van Bossuyt a rappelé que le statut de réfugié est strictement réservé aux personnes craignant des persécutions individuelles ou des menaces directes contre leur vie. Les projets de recherche d'un meilleur avenir financier ou social ne rentrent pas dans ce cadre légal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'asile n'est pas là pour des gens qui cherchent un meilleur avenir pour des raisons économiques ou financières. Les conditions sont très clairement définies dans la Convention de Genève », a précisé la ministre.

Accessibilité des visas réguliers

Toutefois, la représentante du Gouvernement belge a rassuré sur l'ouverture de son pays aux voies de migration légale. Elle a indiqué que plus de 80 % des demandes de visas réguliers sont octroyées, prouvant que les procédures standards restent accessibles.

Les demandeurs d'asile dont les dossiers seront rejetés seront invités à retourner en RDC. La ministre encourage les citoyens congolais souhaitant se rendre en Belgique à privilégier les circuits de demande de visa classiques pour garantir le succès de leurs démarches.