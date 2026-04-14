Congo-Kinshasa: Un espace pour l'entrepreneuriat offert à la XIe édition du Festival Amani à Lubumbashi

Au-delà de son caractère festif, la 11e édition du Festival Amani a offert un véritable espace, un village dédié à l'entrepreneuriat et à la promotion des initiatives citoyennes, permettant à des entreprises, ONG et organisations internationales de présenter leurs actions et innovations.

Le déplacement de nombreuses délégations venues à Lubumbashi a également profité au secteur hôtelier et à la restauration, qui ont vu leur fréquentation augmenter grâce à ces nouveaux visiteurs.

Comme le rappelle l'esprit du festival, sensibiliser pour la paix et le vivre-ensemble demeure le message central de cet événement.

Le festival a également servi de cadre à plusieurs panels portant sur : l'environnement, l'économie de la musique, la promotion des industries culturelles et créatives, la sensibilisation au VIH/Sida, le développement du capital humain, la planification familiale.

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Plus de 20 artistes ont animé cette édition, parmi lesquels Youssoupha, Ferré Gola, Jean Goubald Kalala, Innoss'B, RJ Kanyera, Francesco Ntchikala, ainsi que de nombreux talents de la scène congolaise.

Du vendredi 10 au dimanche 12 avril, Lubumbashi, capitale du cuivre, a vibré au rythme des concerts et spectacles de danse présentés par une vingtaine d'artistes congolais et africains.

Placée sous le thème « Redevenir », cette édition a été organisée sous le patronage de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a personnellement pris part à cette grande fête culturelle.

Cependant, selon certains observateurs, cette 11e édition du Festival Amani a connu un engouement moindre par rapport aux éditions précédentes.

Les organisateurs, eux, ne se découragent pas et envisagent un retour à Lubumbashi l'an prochain pour une nouvelle édition.