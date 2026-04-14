Congo-Kinshasa: UNIKIN dédie 40 articles juridiques au professeur Joseph Mvioki

L'Université de Kinshasa (UNIKIN) a rendu hommage, lundi 13 avril, au professeur ordinaire Joseph Mvioki, en lui dédiant 40 articles juridiques rédigés sous la supervision du professeur Jean-Paul Segihobe.

Ces travaux, produits par 40 chercheurs, sont rassemblés dans un ouvrage intitulé : « Dimensions collectives et récursivité des droits de l'homme en Afrique », baptisé pour l'occasion par le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba.

« Les droits humains ont une dimension collective en Afrique, qui complète la dimension individuelle à travers la solidarité qui nous caractérise face aux défis communs », a déclaré ce membre du gouvernement lors de la cérémonie.

A cette occasion, le corps scientifique de l'UNIKIN et plusieurs juristes ont tenu à saluer la contribution du professeur Mvioki à la recherche et à la formation.

Ils ont affirmé que la jeune génération n'oublie pas l'apport des aînés, en rappelant que le professeur Joseph Mvioki a marqué plusieurs cohortes d'étudiants grâce à la qualité de ses enseignements et à son engagement scientifique.