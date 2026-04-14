Congo-Kinshasa: Un chauffeur kényan tué lors d'attaques des présumés CODECO à Matete, à Djugu

Un chauffeur kényan a été tué au village Matete lors d'attaques attribuées aux miliciens CODECO survenues samedi et dimanche 12 avril, le long de la route nationale 27 sur l'axe Djudju-Ngura, dans le territoire de Djugu (Ituri).

Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont ciblé 23 véhicules de transport en commun et des camions transportant des produits pétroliers.

Ces hommes armés auraient surgi de la brousse et barré la route sur le tronçon situé entre Djadju et Ngura, dans le secteur de Djatsi, avant de tirer des coups de feu pour immobiliser les véhicules.

Les miliciens ont ensuite pillé plusieurs biens, notamment de l'argent, des téléphones et d'autres effets appartenant aux passagers.

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Des notables de la région appellent l'armée à renforcer son déploiement dans les zones jugées dangereuses le long de cette route jugée vitale pour le territoire de Djugu.

Ils craignent que cette nouvelle série d'attaques ne fragilise davantage la sécurité, après une période d'accalmie observée ces derniers mois.

En mars dernier, environ 16 personnes avaient déjà été tuées dans une attaque attribuée aux miliciens CODECO dans les villages Mbaa et Gokpa, situés dans le groupement Dhendro, toujours dans le territoire de Djugu.