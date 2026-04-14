Congo-Kinshasa: Linafoot - Maniema, VClub, Céleste et Dauphins Noirs se disputent les trois dernières places qualificatives pour le Play-off

13 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La bataille pour la qualification à la phase de Play-offs se poursuit dans le groupe B de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Quatre clubs conservent encore intactes leurs chances d'accéder au dernier carré d'As.

Dimanche 12 avril, l'AS Maniema Union a largement dominé FC Renaissance sur le score sans appel de 5-0 au stade Tata Raphaël.

Les Vert et Noir de Kindu occupent désormais la 2e place du classement avec 45 points.

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Juste derrière, l'AS VClub, 3e avec 44 points, a balayé l'AC Rangers sur le score de 3-0.

Céleste FC suit de près avec 43 points, tandis que Dauphins Noirs, 5e, totalise 42 points.

Au stade Frédéric Kibasa Maliba, Saint-Éloi Lupopo a battu JS Groupe Bazano sur le score de 2-0. Et, au stade TP Mazembe, les Corbeaux ont consolidé leur statut de leaders après une courte victoire 1-0 face au CS Don Bosco.

Classement

Groupe A

TP Mazembe - 71 pts (+45)

FC Saint-Éloi Lupopo - 64 pts (+34)

CS Don Bosco - 53 pts (+16)

AS Simba - 50 pts (+6)

CS Manika - 45 pts (+10)

FC Lubumbashi Sport - 43 pts (+1)

FC Tanganyika - 41 pts (+5)

Blessing FC - 40 pts (+5)

AS Saint-Luc - 38 pts (-8)

SM Sanga Balende - 33 pts (-10)

US Tshinkunku - 31 pts (-17)

AS Malole - 30 pts (-12)

JS Groupe Bazano - 30 pts (-12)

New Soger - 30 pts (-12)

FC Tshikasa - 28 pts (-15)

US Panda - 16 pts (-41)

Groupe B

FC Les Aigles du Congo - 49 pts (+19)

AS Maniema Union - 45 pts (+22)

AS VClub - 44 pts (+20)

Céleste FC - 43 pts (+27)

Dauphin Noir - 42 pts (+12)

AC Rangers - 32 pts (-6)

AF Ange Verts - 31 pts (-2)

FC Étoile du Kivu - 28 pts (-11)

New Jack - 27 pts (-6)

FC Renaissance - 25 pts (-18)

OC Renaissance - 22 pts (-18)

OC Bukavu Dawa - 16 pts (-21)

DC Motema Pembe - 10 pts (+9)

FC MK - 7 pts (-27)

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