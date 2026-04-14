Congo-Kinshasa: Linafoot - Maniema, VClub, Céleste et Dauphins Noirs se disputent les trois dernières places qualificatives pour le Play-off

La bataille pour la qualification à la phase de Play-offs se poursuit dans le groupe B de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).
Quatre clubs conservent encore intactes leurs chances d'accéder au dernier carré d'As.
Dimanche 12 avril, l'AS Maniema Union a largement dominé FC Renaissance sur le score sans appel de 5-0 au stade Tata Raphaël.
Les Vert et Noir de Kindu occupent désormais la 2e place du classement avec 45 points.
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Juste derrière, l'AS VClub, 3e avec 44 points, a balayé l'AC Rangers sur le score de 3-0.
Céleste FC suit de près avec 43 points, tandis que Dauphins Noirs, 5e, totalise 42 points.
Au stade Frédéric Kibasa Maliba, Saint-Éloi Lupopo a battu JS Groupe Bazano sur le score de 2-0. Et, au stade TP Mazembe, les Corbeaux ont consolidé leur statut de leaders après une courte victoire 1-0 face au CS Don Bosco.
Classement
Groupe A
TP Mazembe - 71 pts (+45)
FC Saint-Éloi Lupopo - 64 pts (+34)
CS Don Bosco - 53 pts (+16)
AS Simba - 50 pts (+6)
CS Manika - 45 pts (+10)
FC Lubumbashi Sport - 43 pts (+1)
FC Tanganyika - 41 pts (+5)
Blessing FC - 40 pts (+5)
AS Saint-Luc - 38 pts (-8)
SM Sanga Balende - 33 pts (-10)
US Tshinkunku - 31 pts (-17)
AS Malole - 30 pts (-12)
JS Groupe Bazano - 30 pts (-12)
New Soger - 30 pts (-12)
FC Tshikasa - 28 pts (-15)
US Panda - 16 pts (-41)
Groupe B
FC Les Aigles du Congo - 49 pts (+19)
AS Maniema Union - 45 pts (+22)
AS VClub - 44 pts (+20)
Céleste FC - 43 pts (+27)
Dauphin Noir - 42 pts (+12)
AC Rangers - 32 pts (-6)
AF Ange Verts - 31 pts (-2)
FC Étoile du Kivu - 28 pts (-11)
New Jack - 27 pts (-6)
FC Renaissance - 25 pts (-18)
OC Renaissance - 22 pts (-18)
OC Bukavu Dawa - 16 pts (-21)
DC Motema Pembe - 10 pts (+9)
FC MK - 7 pts (-27)