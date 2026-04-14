Congo-Kinshasa: Les 780 députés provinciaux réclament dix mois d'arriérés d'émoluments

13 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le collectif de députés provinciaux de la République démocratique du Congo dénonce le retard de paiement de leurs émoluments cumulés depuis dix mois.

Dans une déclaration faite samedi 12 avril à Kinshasa, ces élus regrettent que malgré les instructions du Chef de l'État leur situation financière ne soit toujours pas régularisée.

Selon ce collectif, le président Félix Tshisekedi avait ordonné au ministre des Finances de procéder au paiement de ces arriérés lors de la conférence des gouverneurs tenue fin mars dans la ville de Bandundu. Malgré cette instruction, les 780 députés provinciaux du pays disent n'avoir reçu aucune suite favorable à ce jour.

Une différence de traitement entre élus

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Les députés provinciaux soulignent une disparité entre les différentes institutions issues du dernier processus électoral. Marcel Zuambe, secrétaire du collectif, regrette que les élus provinciaux soient les seuls à ne pas percevoir régulièrement leurs émoluments, contrairement aux députés nationaux et aux sénateurs.

« Il est regrettable de constater que, parmi l'ensemble des institutions, les députés provinciaux sont aujourd'hui les seuls à être négligés alors que les autres perçoivent régulièrement leurs émoluments », a-t-il déclaré.

Appel à la régularisation urgente

Les élus provinciaux de la RDC rappellent que leur situation précaire impacte le fonctionnement des assemblées provinciales à travers le pays.

Face à cette absence de paiement, le collectif demande une intervention immédiate des services du ministère des Finances pour permettre aux députés de remplir leurs missions constitutionnelles dans des conditions décentes.

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