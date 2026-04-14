Congo-Kinshasa: Deux morts et deux kidnappés dans une embuscade armée sur l'axe Kitako à Kalemie

Deux personnes ont été tuées et deux autres kidnappées lors d'une embuscade armée survenue vendredi 10 avril sur l'axe Kitako, en territoire de Kalemie (Tanganyika).

Selon les sources locales, des hommes armés non autrement identifiés ont attaqué un véhicule revenant d'un site minier exploité par des Chinois.

Elles renseignent qu'à bord de cet engin roulant se prend en charge 4 passagers dont un interprète congolais, un chauffeur, un agent de sécurité et un ressortissant chinois, exploitant minier.

Ce dernier et son interprète congolais ont été enlevés par les bandits armés, tandis que l'agent de sécurité est décédé en tentant de riposter.

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Et le chauffeur quant à lui a été grièvement blessé au moment où il tentait de fuir et il est décédé peu après son transfert à un hôpital à Kalemie.

Les mêmes sources rapportent que cette affaire est une énième attaque qui cible un ressortissant chinois, oeuvrant dans l'exploitation minière dans le territoire de Kalemie.

En mars dernier, un ressortissant chinois avait été retrouvé mort sur la route Manono-Kiambi dans le territoire de Manono (Tanganyika).

La victime avait été kidnappée un jour plutôt par des coupeurs de route.