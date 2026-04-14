Congo-Kinshasa: Deux morts et deux kidnappés dans une embuscade armée sur l'axe Kitako à Kalemie

13 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Deux personnes ont été tuées et deux autres kidnappées lors d'une embuscade armée survenue vendredi 10 avril sur l'axe Kitako, en territoire de Kalemie (Tanganyika).

Selon les sources locales, des hommes armés non autrement identifiés ont attaqué un véhicule revenant d'un site minier exploité par des Chinois.

Elles renseignent qu'à bord de cet engin roulant se prend en charge 4 passagers dont un interprète congolais, un chauffeur, un agent de sécurité et un ressortissant chinois, exploitant minier.

Ce dernier et son interprète congolais ont été enlevés par les bandits armés, tandis que l'agent de sécurité est décédé en tentant de riposter.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et le chauffeur quant à lui a été grièvement blessé au moment où il tentait de fuir et il est décédé peu après son transfert à un hôpital à Kalemie.

Les mêmes sources rapportent que cette affaire est une énième attaque qui cible un ressortissant chinois, oeuvrant dans l'exploitation minière dans le territoire de Kalemie.

En mars dernier, un ressortissant chinois avait été retrouvé mort sur la route Manono-Kiambi dans le territoire de Manono (Tanganyika).

La victime avait été kidnappée un jour plutôt par des coupeurs de route.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.