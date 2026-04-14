Tunisie: Les agriculteurs appelés à faire preuve de vigilance en prévision des perturbations météorologiques

Tunis — Le ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a appelé les agriculteurs à prendre les précautions nécessaires, en prévision des perturbations météorologiques, attendues, mardi et mercredi.

Ainsi le département de l'Agriculture a invité les agriculteurs à mettre leurs équipements agricoles à l'abri, à protéger et bien fixer les serres en prévision de vents violents, à reporter les opérations de fertilisation et de traitement jusqu'à ce que les conditions météorologiques se stabilisent, et à faire preuve de prudence lors de leurs déplacements au sein des exploitations agricoles.

Il a appelé, en outre, les pêcheurs à ne pas prendre de risques et à éviter toute sortie en mer, pendant les perturbations météorologiques.

Le ministère a souligné aussi, l'impératif de respecter strictement les consignes de sécurité, afin de préserver les vies et les biens, ainsi que de garantir la poursuite de l'activité agricole dans les meilleurs conditions.

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Pour rappel, l'Institut national de la météorologie (INM) vient d'annoncer que les pluies se poursuivront, mardi et mercredi, sur plusieurs régions du pays, précisant que les précipitations seront, temporairement, abondantes, surtout dans les gouvernorats de Mahdia, Sousse, Monastir, Nabeul, Zaghouan, le Kef, et Beja.