Le ministère de l'Econome, du Plan et de la Coopération a organisé hier, lundi 13 avril 2026, un atelier de partage du rapport de la Stratégie Nationale de Développement du Secteur Privé et de Promotion de l'Investissement (SNDSPI). Cette rencontre vise à présenter les grandes orientations stratégiques de ce document.

Le Sénégal, à travers la Vision Sénégal 2050, a engagé une transformation structurelle profonde de son économie, portée par une ambition claire : bâtir un modèle de croissance plus compétitif, plus inclusif et résolument durable, tiré par un secteur privé fort. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la Stratégie Nationale de Développement du Secteur Privé et de Promotion de l'Investissement (SNDSPI), qui opérationnalise l'axe 1 de la Stratégie Nationale de Développement (SND) et qui constitue aujourd'hui le référentiel central de l'action publique en matière de développement du secteur privé.

Le ministère de l'Econome, du Plan et de la Coopération a organisé hier, lundi 13 avril 2026, un atelier de partage du rapport de la SNDSPI pour partager les grandes orientations stratégiques de ce document. « Cette stratégie va bien au-delà d'une simple déclaration d'intention. Elle incarne une volonté politique claire et assumée : lever, de manière systémique, les contraintes qui entravent encore le plein essor du secteur privé.

Son élaboration a reposé sur une démarche rigoureuse, méthodique et inclusive. Un dialogue structuré a été mené, mobilisant l'ensemble des parties prenantes, afin de construire une vision partagée et opérationnelle. Dès lors, cette stratégie s'appuie sur une architecture claire, fondée sur des leviers complémentaires et cohérents », a fait savoir Mouhamadou Bamba Diop, secrétaire général du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'agit, indique-t-il, d'une part, de renforcer la compétitivité des pôles territoriaux, afin de bâtir un tissu économique local à la fois dynamique, résilient et attractif. D'autre part, il est question d'améliorer l'environnement des affaires à travers des réformes structurantes, et une meilleure prévisibilité pour les investisseurs. Selon lui, au-delà de la qualité de sa conception, la véritable valeur de cette stratégie se mesure à ses résultats. Il relève que cela implique de renforcer la coordination des interventions et de mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation rigoureux, résolument orienté vers l'impact.

« Dans ce contexte, votre rôle est plus que jamais déterminant. Car informer, au-delà des faits, c'est donner à chacun les clés pour comprendre et s'approprier l'économie. La diffusion d'une information économique fiable, rigoureuse et pédagogique est une condition essentielle à l'appropriation des réformes. Par votre travail, vous contribuez ainsi à élever la qualité du débat public, mais aussi à renforcer la transparence et la confiance, qui sont des facteurs clés de l'attractivité économique de notre pays », lance-t-il aux journalistes.

Pour sa part, le président du Collectif des Journalistes Economiques du Sénégal (COJES), Dialigué Faye, pense que l'organisation de cet atelier contribue au renforcement de capacités des membres du COJES ; l'amélioration de la perception du climat des affaires et au renforcement de la confiance des investisseurs nationaux et internationaux dans la dynamique de réformes engagée par les autorités.

« Une institution qui accepte d'expliquer, de se faire comprendre et de répondre aux interrogations citoyennes, renforce sa légitimité. Nous saluons ainsi, cette initiative, qui témoigne d'une volonté claire de doter les journalistes économiques d'éléments d'analyse techniques, fiables et contextualisés, afin de favoriser un traitement médiatique rigoureux, pédagogique et responsable des réformes engagées ; d'instaurer un cadre d'échanges interactif permettant d'éclairer les enjeux, les implications et les retombées attendues de cette Stratégie pour les acteurs économiques nationaux et les investisseurs », soutient-il.