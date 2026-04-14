Sénégal: Fiara 2026 - Le maire de Dakar connecte l'offre locale aux soucis économiques

Le maire de Dakar a présidé, dimanche dernier, la journée dédiée à la Ville de Dakar lors de la Fiara 2026. Abass Fall a estimé que la Ville de Dakar a fait le choix de revenir à la Fiara non pas seulement pour retrouver un espace d'exposition, mais pour valoriser le travail des femmes et des jeunes.

Pour le maire de Dakar, Abass Fall, « Gouverner une ville aujourd'hui, ne consiste plus uniquement à l'administrer, à mettre en oeuvre ses missions régaliennes. Il est désormais impératif de créer des conditions de production, d'organisation des chaînes de valeurs et de garantir un accès équitable aux opportunités économiques ». Il estime, de ce fait, sa « présence à la Fiara n'est pas pour retrouver un espace d'exposition, mais pour valoriser le travail des femmes et des jeunes, mais surtout, apporter une réponse économique concrète à ces derniers ».

Même si cette année la mairie de Dakar compte une trentaine d'exposants, elle compte l'agrandir pour offrir plus d'opportunités aux femmes et aux jeunes. « Ce ne sont pas des promesses, ce sont des perspectives que nous traçons. Sur une superficie de deux-cents mètres carrés, dont les cent-cinquante sont consacrées à l'exposition, nous avons installé un dispositif utile, orienté vers un objectif clair, celui de connecter l'offre locale aux soucis économiques. C'est important », a t-il fait comprendre.

Dans la dynamique de valorisation du savoir-faire local, le maire de la Ville de Dakar a renseigné que son institution a organisé, au cours de la présente édition de la Fiara, une journée consacrée à la promotion du consommé local à travers les séances de dégustation gratuites, ouvertes au public. Dégustation qui vise à mettre en lumière la richesse de notre gastronomie, à renforcer la visibilité des produits transformés localement et à créer un lien direct avec un producteur, transformateur et consommateur.

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« A travers le Fonds de Développement Municipal, FODERM, institué au sein de la Ville de Dakar, le Conseil municipal s'est résolument engagé à transformer une matière de manière propre. Son approche au développement économique et local. Ainsi, depuis lors, plus de 26 500 femmes ont été accompagnées, à travers 413 mouvements, maintenant formalisés et 450 en cours de circulation. Les résultats observés sur le terrain confirment la pertinence d'une telle approche et le choix courageux d'avoir investi sur des ressources humaines sûres et très résilientes, à savoir le développement par l'intervention », a souligné le maire Abass Fall.

Et de renseigner aussi, à titre d'exemple, qu'au cours du mois de Ramadan passé, les bénéficiaires ont produit 10.000 kits "ndoguou" et 6 500 paniers alimentaires à base de produits locaux que la Ville de Dakar a offerts aux autorités et à quelques Dakarois de toutes catégories sociales.

Se projetant sur les jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu cette fin d'année à Dakar, le maire Abass Fall compte saisir cette opportunité pour faire découvrir les produits du terroir. « Nous comptons travailler davantage avec les mouvements de femmes et de jeunes pour valoriser les produits locaux, auprès de nos concitoyens, mais surtout auprès des étrangers qui viendront à l'occasion », à t-il avancé.

Et de faire savoir : « nous devons être prêts à répondre à une demande exigeante, à produire en qualité, c'est important, à transformer avec rigueur et professionnalisme, mais surtout à nous positionner en étant très ambitieux. Cette préparation commence ici-même, dans nos terroirs, dans nos filières et dans les initiatives entreprises. C'est dans cette condition que nous construisons une économie locale forte, inclusive et durable ».

Rappelons que le thème de cette Fiara est axé sur l'agro- écologie pour une Souveraineté Alimentaire face aux changements climatiques "