Libye: Séance de consultations entre le ministre des AE et son homologue libyen à Tripoli

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem Ahmed, a tenu des entretiens avec son homologue libyen, Taher Al-Baour, à Tripoli, en présence de responsables des deux pays.

Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, la coordination politique et sécuritaire, ainsi que la coopération face aux défis communs, notamment les menaces à la stabilité et aux institutions des deux États. Les deux parties ont convenu d'activer les mécanismes de consultation politique, d'intensifier la coordination dans les forums régionaux et internationaux, et de développer la coopération dans l'espace sahélo-saharien, ainsi que dans les domaines économique et commercial.

Le côté libyen a réaffirmé son soutien à l'unité et à la souveraineté du Soudan, rejetant toute tentative de division, et a exprimé son appui aux institutions nationales et aux forces armées soudanaises. Il a également annoncé son intention de rouvrir l'ambassade à Khartoum, de relancer les investissements libyens, et de poursuivre les efforts pour le retour volontaire des ressortissants soudanais.