Soudan: Le ministre des AE rencontre le président du conseil présidentiel libyen

13 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

À l'issue de sa visite officielle en Libye, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem Ahmed, a été reçu au palais présidentiel à Tripoli par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Menfi.

Le ministre a transmis les salutations du président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, saluant les progrès réalisés en Libye et remerciant les autorités pour leur soutien aux ressortissants soudanais ayant fui la guerre. Il a également exprimé l'espoir du Soudan de voir la Libye retrouver pleinement son rôle en Afrique et dans le monde arabe.

De son côté, le président Al-Menfi a réaffirmé la solidité des relations historiques entre les deux pays, soulignant que les Soudanais en Libye bénéficient d'un traitement équivalent à celui des citoyens libyens. Il a réitéré le soutien de la Libye au peuple soudanais, affirmant que la stabilité du Soudan est indissociable de celle de la Libye et de la région.

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