Soudan: Le Président du CST présente ses condoléances pour le décès du Cheikh Al-Tayeb Al-Jadd

Le Président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a présenté ses condoléances pour le décès du Cheikh Al-Tayeb Al-Jid à Om Dawan Ban.

Il a salué le rôle du défunt dans la diffusion des valeurs islamiques au Soudan, le qualifiant de figure éminente du savoir et de la spiritualité. Le président a également appelé à l'unité des Soudanais, tout en rejetant toute accusation d'extrémisme, soulignant leur attachement aux valeurs de tolérance, de modération et de solidarité.