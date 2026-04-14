Soudan: Le Président du CST présente ses condoléances pour le décès du Cheikh Al-Tayeb Al-Jadd

13 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a présenté ses condoléances pour le décès du Cheikh Al-Tayeb Al-Jid à Om Dawan Ban.

Il a salué le rôle du défunt dans la diffusion des valeurs islamiques au Soudan, le qualifiant de figure éminente du savoir et de la spiritualité. Le président a également appelé à l'unité des Soudanais, tout en rejetant toute accusation d'extrémisme, soulignant leur attachement aux valeurs de tolérance, de modération et de solidarité.

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