Ile Maurice: Inès Reg clôture sa tournée en apothéose à Trianon

Elle avait promis une soirée inoubliable. Elle a tenu parole - et bien au-delà. Le samedi 11 avril, le Trianon Convention Centre vibrait au rythme d'un public venu en masse accueillir Inès Reg pour la dernière date de sa tournée mondiale On est toujours ensemble, un événement signé Titanium Events.

La soirée s'est ouverte avec le personnage Babita joué par le comédien mauricien Yanesh Seambur en première partie, qui a su réchauffer l'ambiance avec générosité, préparant le terrain pour la tête d'affiche. Puis, sur une entrée en scène soigneusement mise en musique, Inès Reg a fait son apparition. Pas de détour, pas de fioritures inutiles : dès les premières minutes, elle s'est adressée au public avec ce naturel désarmant qui fait sa signature.

Au programme de la soirée : l'amour, le couple, le divorce, l'enfance, les parents - des thèmes abordés sans filtre, avec ce regard à la fois acéré et tendre qui caractérise son écriture. Elle est revenue sur son ex-mari et sur «l'histoire des paillettes», un moment très attendu par ses fans, déclenchant rires et complicité dans la salle.

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Car c'est peut-être là le véritable talent d'Inès Reg : créer du lien. Habituée à des spectacles de longue durée, elle s'est distinguée par une interaction constante avec son public, allant jusqu'à embrasser le crâne de personnes chauves du premier rang - un moment aussi hilarant qu'empreint d'humanité.

Le clou de la soirée ? Mohamed et Christiana. Il a choisi ce jour-là pour demander sa compagne en mariage sur scène, devant des centaines de témoins émus. Un moment qui restera gravée dans les mémoires mauriciennes. Dernière date de la tournée, mais certainement pas dernière visite.