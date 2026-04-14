Ile Maurice: Clignotant - Un réflexe négligé qui peut sauver des vies

Souvent ignoré par de nombreux conducteurs, le clignotant demeure un élément clé de la sécurité routière. Un geste simple, mais essentiel pour prévenir les accidents et protéger les usagers les plus vulnérables!

Dans un environnement où chaque décision se prend en une fraction de seconde, annoncer son intention devient primordial. Lorsqu'un conducteur active son clignotant, il informe les autres usagers qu'il s'apprête à changer de direction, à tourner ou à effectuer une manœuvre. Ce signal permet ainsi aux autres de mieux anticiper et d'adapter leur conduite en conséquence.

Mais lorsque ce réflexe fait défaut, les risques augmentent considérablement. Un changement de direction sans signal peut induire en erreur les autres conducteurs, qui peuvent penser que le véhicule poursuit sa trajectoire. Résultat : confusion, réactions tardives et parfois accidents. Les motocyclistes figurent parmi les premières victimes de ce type de négligence. Moins visibles sur la route, ils dépendent largement des signaux visuels pour anticiper les mouvements des autres véhicules. Un véhicule qui tourne sans clignotant peut facilement les surprendre et les exposer à un danger immédiat.

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Sur le plan légal, l'utilisation du clignotant est une obligation clairement définie. Ne pas y recourir constitue une infraction pouvant entraîner une pénalité de 2 à 4 points sur le permis à points. Mais au-delà de l'aspect réglementaire, il s'agit avant tout d'une question de responsabilité et de respect envers les autres usagers.

Les spécialistes de la sécurité routière le rappellent régulièrement : il est essentiel d'activer son clignotant suffisamment tôt avant d'entamer toute manœuvre, et de veiller à le désactiver une fois celle-ci terminée, afin d'éviter toute confusion. Dans un contexte où la sécurité routière demeure une préoccupation majeure, ces gestes simples prennent toute leur importance. Car, au final, il ne s'agit pas seulement de respecter le Code de la route, mais bien de préserver des vies. Le clignotant n'est pas une option. C'est un langage. Et sur la route, bien communiquer peut faire toute la différence entre un trajet sans incident... et un drame.