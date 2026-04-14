Ile Maurice: La MCIT tente d'établir le rôle de Sangara Gengan dans la fuite de la suspecte à Rodrigues

Nouveau développement dans l'enquête sur le meurtre de Bryan Alifoykooye, dont le corps a été retrouvé le samedi 11 avril à La Brasserie, avec l'interrogatoire de Sangara Gengan, un habitant de Forest-Side âgé de 35 ans, par les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT). Les officiers le soupçonnent d'avoir joué un rôle clé dans la fuite de la principale suspecte, Laura Beatrice Travady, âgée de 29 ans. La concubine de Bryan Alifoykooye a été arrêtée à Rodrigues, samedi, après avoir précipitamment quitté Maurice.

Selon les premiers éléments recueillis, Sangara Gengan aurait facilité la fuite de la suspecte à Rodrigues peu après les faits. Les enquêteurs cherchent à déterminer s'il était au courant du crime au moment du voyage pour qu'elle aille voir sa mère à Rodrigues. Il a dit ne pas connaître les circonstances entourant la mort de Bryan Alifoykooye. C'est précisément ce point que la MCIT tente d'éclaircir à travers ses interrogatoires. Sangara Gengan devra comparaître ce mardi 14 avril sous une charge provisoire de conspiracy.

Lors de son audition, l'homme de 35 ans aurait nié toute implication. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il ne connaissait rien du meurtre et qu'il avait uniquement conduit Laura Beatrice Travady pour qu'elle puisse voir Bryan Alifoykooye. Selon la version de Sangara Gengan, il aurait simplement accepté de l'accompagner sans poser de questions. Il a également affirmé qu'une fois arrivé sur place, il ne savait pas ce qui s'était réellement passé dans la maison et qu'il n'avait appris l'affaire qu'après coup.

Malgré ces explications, les enquêteurs restent prudents. Ils tentent d'établir la chronologie exacte du déplacement, notamment l'heure du départ, les communications entre les deux personnes ainsi que les contacts téléphoniques avant et après le voyage à Rodrigues. Les officiers analysent également les images de vidéosurveillance et les données téléphoniques afin de déterminer si le déplacement vers Rodrigues avait été planifié dans le but de fuir la police.

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De plus, ils souhaitent vérifier certaines incohérences relevées dans ses déclarations, notamment concernant la raison exacte du voyage et les circonstances ayant motivé ce déplacement urgent. La MCIT veut également déterminer si d'autres personnes auraient aidé la suspecte à quitter Maurice.

Laura Beatrice Travady a comparu hier devant la cour de Port-Mathurin où une charge provisoire de meurtre a été retenue contre elle. Son rapatriement vers Maurice est attendu, possiblement ce mardi ou demain, afin qu'elle soit interrogée par la MCIT. Les enquêteurs espèrent que son retour permettra de clarifier le rôle exact de Sangara Gengan. Ils cherchent notamment à savoir s'il s'agit d'un simple accompagnateur ou d'une personne ayant aidé délibérément la suspecte à fuir après le crime.

L'évolution de l'enquête dépendra largement des confrontations et des nouvelles auditions prévues dans les prochains jours.