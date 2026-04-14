Ile Maurice: Nos lecteurs interrogent les élus

interview

Avec sa nouvelle rubrique Parlement citoyen - Readers Question Time, l'express renforce son engagement en faveur du débat public. L'objectif est clair : offrir aux citoyens une plateforme pour interpeller directement les élus sur des sujets d'intérêt national. Chaque mardi, des questions envoyées par les lecteurs sont sélectionnées par la rédaction et adressées aux responsables concernés. Ces derniers sont invités à répondre publiquement dans les colonnes du journal. Libre à eux de s'exprimer... ou de ne pas le faire. Les lecteurs, eux, restent les juges.

Pingala Kissoonah

Question au gouvernement :

Après les annonces du Conseil des ministres, plusieurs mesures, notamment sur les énergies renouvelables déjà évoquées depuis le Budget 2022, ne risquent-elles pas de rester de simples intentions sans aggravation de la crise au Moyen-Orient ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec des coûts en forte hausse pour les produits pétroliers - le CEB ayant déjà payé Rs 1,1 milliard supplémentaires - d'où viendront les devises dans un contexte touristique fragilisé ?

Le gouvernement ne minimise-t-il pas la situation en se limitant au covoiturage et au télétravail, tout en excluant ce dernier pour la fonction publique ?

Enfin, n'est-il pas temps de prendre des mesures plus fortes pour réduire l'usage des voitures individuelles et revoir des avantages comme les voitures duty free ? Les dirigeants ne devraient-ils pas montrer l'exemple ?

Fareed Azeer

Question au Premier ministre :

À l'honorable Premier ministre, vous vous étiez engagé à faire, tous les 100 jours, un bilan des performances de votre gouvernement et à présenter un plan d'action, dans un souci de transparence. Pourquoi cet engagement n'a-t-il pas été respecté à ce jour ?

Jaysing Pol

Quand le droit de révocation (right to recall) deviendra-t-il une réalité à Maurice ?

Hismet

Question à Paul Bérenger :

À quand remonte la dernière visite de Paul Bérenger au bazar de Rose-Hill, lui qui représente la circonscription n°19 ?

Ismaa'eel KHD

À l'attention du bon élu de la circonscription n°4

Après deux ans, comment expliquez-vous que l'état de la route principale à Bois-Pignolet soit toujours le même ? Pourquoi les fuites signalées n'ont-elles toujours pas été réparées ?