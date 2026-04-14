Ile Maurice: Focus sur les violences conjugales et les mesures gouvernementales

Le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, adressera ce mardi une Private Notice Question (PNQ) à la ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, portant sur la protection des femmes face aux violences domestiques.

Dans sa question, il demande à la ministre de préciser le nombre de femmes tuées et agressées depuis janvier 2025 à ce jour, dans des cas liés à des violences domestiques ou entre partenaires intimes. Il souhaite également savoir combien de ces victimes avaient, au préalable, signalé des menaces, du harcèlement ou des violences aux autorités, et dont les dossiers seraient toujours en cours d'enquête.

Joe Lesjongard interrogera aussi la ministre sur l'état d'avancement des mesures que le gouvernement s'était engagé à mettre en oeuvre pour renforcer les structures familiales et promouvoir des environnements familiaux sains et solidaires. Ces engagements s'inscrivent dans le cadre du programme gouvernemental 2025-2029, notamment son paragraphe 47, qui met l'accent sur la construction d'une société stable et durable.