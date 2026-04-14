Cote d'Ivoire: 'Vendredis de l'Export' - L'Agence Côte d'Ivoire Export outille ses PME pour conquérir les marchés internationaux

Les entreprises ivoiriennes affûtent leurs armes pour mieux s'imposer sur la scène internationale. Dans cette dynamique, l'Agence Côte d'Ivoire Export a organisé, le 10 avril 2026, la 10e session de son programme « Vendredis de l'Export », à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, en partenariat avec le Nouveau Regard Ivoirien.

Placée sous le thème « Les étapes clés pour réussir sa participation à un événement international », cette session a mis un accent particulier sur un cas pratique : la mission économique Côte d'Ivoire-Turquie. Elle visait à mieux préparer les entreprises locales, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), à tirer profit des opportunités offertes par les salons, forums et conférences à l'étranger.

Dans un contexte marqué par une intensification des échanges internationaux, les participants ont été outillés sur les bonnes pratiques à adopter pour optimiser leur présence à ces rendez-vous économiques. Plusieurs experts ont animé les échanges, parmi lesquels Victor Ouloupohi, Mohammed Bakayoko, Ismaïla Cissé et Vamé Coulibaly.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours des discussions, les intervenants ont mis en exergue les nombreux avantages liés à la participation à des événements internationaux. Ceux-ci constituent en effet des plateformes stratégiques pour accroître la visibilité des entreprises, nouer des partenariats, explorer de nouveaux marchés et partager des expériences.

Toutefois, les experts ont insisté sur l'importance d'une préparation minutieuse. De la définition d'objectifs clairs à l'organisation logistique, en passant par la mise en place d'une stratégie de communication efficace avant, pendant et après l'événement, chaque étape s'avère déterminante pour garantir le succès d'une participation.

Créée par décret le 23 février 2022, l'Agence Côte d'Ivoire Export a pour mission de promouvoir, diversifier et développer les exportations de produits et services ivoiriens. À travers son programme « Vendredis de l'Export », elle entend renforcer les capacités techniques et stratégiques des entreprises locales désireuses de se positionner sur les marchés internationaux. Avec cette initiative, l'agence réaffirme son engagement à soutenir la compétitivité du tissu économique national et à favoriser une meilleure intégration des entreprises ivoiriennes dans les circuits du commerce mondial.