Cote d'Ivoire: Danané/Reconnaissance - Guillaume Gbato remercie ses parents

À l'issue des élections législatives du 27 décembre 2025, qui l'ont vu triompher dans le département de Danané, Guillaume Gbato, élu député des localités de Daleu, Danané, Gbon-Houyé, Kouan-Houlé et Seiléu, a tenu à exprimer sa profonde gratitude aux populations pour la confiance qu'elles ont placée en lui.

Dans cette dynamique de reconnaissance, le nouveau parlementaire a initié une tournée de remerciements et d'échanges avec les populations du département, du 12 au 30 avril 2026. Cette démarche vise, d'une part, à témoigner sa reconnaissance et, d'autre part, à recueillir les attentes, préoccupations et aspirations des communautés locales afin de mieux orienter son action politique.

La tournée a débuté dans la matinée du lundi 13 avril 2026, par une visite de courtoisie à la préfecture. À cette occasion, le député Guillaume Gbato, à la tête d'une délégation, a été reçu par le préfet de la région du Tonkpi par intérim et préfet du département de Danané, Hahoutou Vincent N'Guessan.

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Saluant l'initiative du député, le représentant de l'État a déclaré qu'il tient à féliciter cette démarche, qui consiste à aller à la rencontre des populations afin de s'imprégner des réalités du terrain. « Mes collaborateurs, notamment les sous-préfets, sont présents en permanence au plus près des populations et sont à même de vous fournir des informations utiles susceptibles d'accroître l'efficacité de votre action. C'est avec satisfaction que nous accueillons cette approche et nous jouerons pleinement notre rôle », a-t-il déclaré.

Poursuivant, le préfet a précisé : « Vous relevez de la sphère politique, tandis que nous appartenons à l'administration. Si nous ne faisons pas de politique au sens partisan, nous avons en revanche la charge du développement. À ce titre, tout acteur politique engagé en faveur du développement et disposé à travailler en synergie avec l'administration mérite notre accompagnement. Cela s'inscrit pleinement dans notre mission, qui consiste à assurer la coordination et la mise en œuvre des politiques publiques de l'État, notamment en collaboration avec les élus de la Nation. »

En conclusion, le préfet a encouragé le député à pérenniser cette démarche de proximité tout au long de son mandat, soulignant que celle-ci constitue un levier essentiel pour répondre efficacement aux attentes des populations. Prenant la parole, le président du groupe parlementaire Solidarité a exprimé la reconnaissance des élus à l'endroit des populations, des autorités administratives, des forces de sécurité ainsi que des partenaires institutionnels, tout en réaffirmant leur engagement à oeuvrer dans un climat de confiance et de collaboration.

Guillaume Gbato a annoncé au préfet l'entrée dans une nouvelle phase de gouvernance, fondée sur l'écoute active des acteurs locaux, la hiérarchisation des priorités de développement et le plaidoyer auprès des pouvoirs publics ainsi que des partenaires techniques et financiers, dans une démarche concertée et inclusive.

Cette première journée, marquant le lancement d'un périple d'environ 20 jours, a également été consacrée à des rencontres avec plusieurs responsables locaux, notamment le chef de brigade, les commandants de la compagnie et de l'escadron de la gendarmerie nationale, le président du tribunal, le chef du canton de Daleu, ainsi que des préfets et sous-préfets de la région du Tonkpi. La suite du programme prévoit des échanges approfondis avec les forces vives de Danané, ainsi qu'avec les populations des 22 villages et des trois campements que compte le département.

Enfin, cette tournée s'achèvera par l'inauguration officielle de la permanence parlementaire du député, récemment construite dans la ville de Danané, symbole de son engagement en faveur d'une représentation de proximité et d'une action politique accessible aux citoyens.