Cote d'Ivoire: Distinction/Après le concert de Koffi Olomidé - Ibrahim Magassa honoré d'un 'Koffi d'or'

Figure discrète mais incontournable des grands rendez-vous culturels à Abidjan, Ibrahim Magassa, banquier d'affaires et ambassadeur de bonne volonté à l'Unesco pour la Priorité Afrique, a été distingué pour son engagement en faveur de la culture.

Le grand mécène a reçu un "Koffi d'or" hors catégorie, une reconnaissance spéciale liée à l'organisation du concert de Koffi Olomidé, tenu le dimanche 5 avril 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ce soir-là, la mythique salle de l'Hôtel Ivoire a vibré au rythme de la rumba congolaise. Devant un public nombreux et conquis, Koffi Olomidé, fidèle à son statut d'icône de la musique africaine, a livré une prestation magistrale.

Entre classiques revisités et titres récents, l'artiste a maintenu une ambiance électrique, portée par une scénographie soignée et une interaction constante avec ses fans. Ce spectacle s'inscrivait dans une dynamique de rapprochement culturel entre la Côte d'Ivoire et la scène musicale congolaise.

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Derrière cette réussite, le nom d'Ibrahim Magassa s'impose comme une évidence. Véritable cheville ouvrière de l'événement, il a largement contribué à la concrétisation de ce concert d'envergure, confirmant son rôle clé dans la promotion des musiques africaines en Côte d'Ivoire. Cette initiative a été portée par la structure My Team Prod, dirigée par Mike Yebrifador, déjà reconnue pour l'organisation de concerts majeurs avec des artistes de renom tels que Fally Ipupa, Meiway, JB Mpiana et Werrason.

Pour cet engagement constant, notamment en faveur de la musique congolaise, Ibrahim Magassa reçoit ainsi une distinction à la hauteur de son influence. Fidèle à sa réputation, le mécène est resté sobre face à cet hommage, privilégiant l'efficacité à la visibilité. Ce "Koffi d'or" consacre un acteur de l'ombre dont l'impact sur la scène culturelle ivoirienne ne cesse de grandir, et qui, à travers ses initiatives, contribue à faire d'Abidjan un carrefour majeur des cultures africaines.