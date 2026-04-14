Afrique de l'Ouest: OMG enchante le public du Masa pour sa première sur la scène ivoirienne

La rappeuse sénégalaise OMG, Oumy Guèye de son vrai nom, a fait sensation et livré une prestation aboutie, lundi soir, dans le cadre de la 14e édition du Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (Masa), une première en terre ivoirienne qui a conquis le public local et les invités.

L'artiste, débordante d'énergie sur scène, a utilisé différents registres musicaux - rap, R&B, afrobeat et parfois même des rythmes mbalax -, pour tenir en haleine le public.

"J'ai toujours eu ces deux facettes, le fait de rapper et de chanter, aujourd'hui j'ai fait plus parler la Oumy qui chante. On va dire c'est une nouvelle étape, une nouvelle phase", a-t-elle déclaré, très décontractée.

L'artiste a réussi à instaurer un échange permanent avec le public, s'adressant constamment en premier aux Sénégalais, en s'appuyant sur une bonne synchronisation avec ses musiciens : Ahmet au piano, Axel à la batterie, Steph à la guitare basse. Dj Nina, Nina Charlotte Ndiaye à l'état civil, sa complice, était dernière les platines, son tama sous l'aisselle.

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"Est-ce qu'il y a des Sénégalais dans la salle ?", lance-telle, avant d'enchaîner : "Etes-vous prêts à danser, mêmes ceux qui ne sont pas des Sénégalais ? On va vous apprendre les pas !"

Cette interaction permanente va se poursuivre jusqu'à la fin du concert, créant ainsi une espèce de communion avec le public, une prestation que le public de la salle François Lougah du palais de la Culture de Treichville semble avoir bien apprécié.

"C'était dingue ! dingue ! Le public était très chaud, il y avait de l'énergie, c'était magnifique !", a réagi Oumy à sa descente de la scène.

Elle dit avoir tablé sur cette ambiance mais pas à ce point. "C'était une surprise", lâche la rappeuse, tout en exprimant le voeu que sa musique puisse faire le tour de l'Afrique voire du monde grâce au Masa.

OMG a d'une manière générale laissé une bonne impression, même les observateurs les plus avertis en conviennent.

Pour le professeur Yacouba Konaté, critique d'art et ancien délégué général du Masa la rappeuse sénégalaise a agréablement surpris son monde.

"Ah oui ! C'est une belle surprise ! Parce qu'elle joue sous plusieurs registres. Et puis, son rapport au public aussi est très direct. Elle attaque le public de manière frontale", a commenté M. Konaté, rencontré à la fin du concert.

Il dit apprécier la cohésion du groupe accompagnant la rappeuse, le jeu de scène de cette dernière, "impeccable et la voix sûre" de l'artiste.

"Elle a un répertoire qui se communique, qui se transmet très facilement au public. Donc, en 15 minutes, elle a pris le public dans ses mains et je pense qu'elle est très forte", analyse Yacouba Konaté, insistant sur le jeu de scène "très bien calculé" de l'artiste sénégalaise.

"Elle associe le public et arrive même à le faire monter sur scène à un moment donné. Donc, elle a du métier déjà. Pour moi, sauf imprévu, elle doit faire une très belle carrière", conclut-il.

"Je ne m'attendais pas à une telle prestation, elle nous a bluffés", commente le tourneur et manager d'artistes Alex Boissel, non sans signaler la qualité des musiciens accompagnant l'artiste.

"Au départ, je n'étais pas convaincu, parce que je me disais qu'elle va chanter à l'américaine, mais après, elle a commencé à y mettre de la sauce sénégalaise, ça m'a beaucoup plu, et puis les danses, sa performance et sa présence charismatique sur scène et son échange avec le public m'ont bluffé", dit-il.