Ile Maurice: Figure politique, Paul Bérenger quitte son parti sur fond de désaccords stratégiques

À Maurice, une page majeure de la vie politique se tourne. Figure historique du pays, Paul Bérenger, l'ancien vice-Premier ministre a annoncé ce 13 avril 2026 sa démission du Mouvement militant mauricien (MMM), parti, dont il est l'un des cofondateurs, et qu'il dirigeait depuis plus d'un demi-siècle. Une rupture sur fond de désaccord avec le chef du gouvernement, Navin Ramgoolam, et de profondes divergences stratégiques au sein même de la formation. L'ancien leader siègera désormais sur les bancs de l'opposition.

Le MMM, un des trois principaux partis du pays, perd son chef historique après 57 ans de direction. Paul Bérenger a officialisé son départ du parti qu'il dirigeait depuis 1969, quelques semaines après avoir quitté ses fonctions gouvernementales.

À l'origine de cette décision, un désaccord persistant avec le Premier ministre de Maurice, Navin Ramgoolam, mais aussi une fracture interne sur la stratégie à adopter.

« Une immense tristesse »

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Le 11 avril, l'assemblée des délégués du MMM, instance suprême, a choisi de maintenir le parti au sein du gouvernement, en dépit de la position de son leader historique. Plusieurs de ses anciens lieutenants ont invoqué le mandat électoral issu des législatives de novembre 2024, estimant que les électeurs souhaitaient voir le MMM exercer le pouvoir après deux décennies dans l'opposition.

Paul Bérenger affirme se retirer avec « une immense tristesse », tout en revendiquant « une fidélité constante à mes convictions ». À 81 ans, il annonce vouloir poursuivre son engagement politique à travers un nouveau mouvement, entouré notamment de sa fille et députée Joanna Bérenger et du député Chetan Baboolall, qui ont quitté le parti en même temps que lui.

Direction collégiale au MMM

Les 15 autres parlementaires du MMM, dont 7 ministres, restent au gouvernement, tandis que le parti adopte désormais une direction collégiale, comme décidé par son bureau politique lundi soir.

En profond désaccord avec le chef du gouvernement Navin Ramgoolam sur plusieurs sujets, le leader historique du Mouvement militant mauricien (MMM) avait annoncé sa démission du gouvernement, vendredi 20 mars.