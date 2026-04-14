Ile Maurice: Une exposition qui met les sens en éveil

Ce mercredi 15 avril, la planète célèbre la Journée mondiale de l'art. À Maurice, la célébration prend forme à travers une série d'activité dont le vernissage, demain soir, de l'exposition «Spices» au Centre Nelson Mandela pour la culture africaine à La Tour Koenig.

Proclamée lors de la 40e session de la Conférence générale de l'Unesco en 2019, l'initiative vise à promouvoir le développement et la diffusion de l'art, qui «nourrit la créativité, l'innovation et la diversité culturelle pour tous les peuples du monde et joue un rôle important dans le partage des connaissances et l'encouragement de la curiosité et du dialogue.» Elle rappelle aussi la place de l'éducation artistique à l'école et le rôle de l'art dans la construction d'un monde «libre et pacifique» selon l'UNESCO.

C'est l'Association Action pour la Créativité Artistique (ACA), en partenariat avec le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine, qui porte cette année la célébration, avec l'exposition «Spices». Les épices y sont convoquées comme métaphore : celles des échanges, des héritages, des identités mêlées. Dans l'identité mauricienne, elles ne sont pas de simples condiments ; elles incarnent une histoire et un patrimoine, des rencontres entre peuples et civilisations, du curcuma à la cannelle, du gingembre au piment.

Peintures, sculptures, photographies et installations dialoguent dans l'espace d'exposition, investis par des artistes locaux et internationaux venus notamment de l'Inde, de la Lituanie, de la Pologne, de la Russie, de Madagascar, des Seychelles et de La Réunion.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une semaine d'activités

L'exposition s'inscrit dans un programme plus large : le World Art Day International Artists' Camp 2026, organisé par l'ACA en collaboration avec plusieurs ministères et institutions, se tient du 12 au 19 avril. Ateliers, compétitions artistiques, body painting, sculpture, concert et foire aux carrières artistiques jalonnent la semaine, sur plusieurs sites - d'Anse la Raie à Goodlands, en passant par Pamplemousses et La Tour Koenig.

Le vernissage de «Spices» aura lieu le jeudi 16 avril à 17 h 30 à Lespas Lar, La Tour Koenig. L'exposition se tient ensuite du 17 avril au 15 mai 2026, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 15 h 30, en accès libre. Ouverture exceptionnelle les 18 et 19 avril, de 9 h à 14 h, à l'occasion des célébrations du patrimoine.

Une collaboration entre l'ACA, Smart Mauritius et Polytechnics Mauritius

Le samedi 11 avril 2026, l'association Action pour la Créativité Artistique (ACA), Smart Mauritius et Polytechnics Mauritius, ont tenu une conférence de presse à Polytechnics Mauritius, à Pamplemousses. Le programme du World Art Day (WAD) 2026 a été présenté. L'événement réunira 12 pays à travers des résidences artistiques. Celles-ci se dérouleront du 12 au 19 avril.

Selon le président de Smart Mauritius, Yash Ramchurn, l'événement permettra au public mauricien de bénéficier d'expériences internationales et de renforcer le partage culturel entre artistes locaux et étrangers. Nishal Purbhoo, président de l'ACA, a rappelé que l'association, fondée en 1985, célèbre son 40e anniversaire et organise la 14e édition de son projet devenu international, avec 25 artistes invités.

Le programme comprend des ateliers scolaires, des démonstrations de peinture en direct, des conférences sur l'intelligence artificielle et des expositions artistiques ouvertes aux élèves du primaire au tertiaire. Une marche anti-drogue et une exposition mobile traverseront plusieurs régions, dont Anse-la-Raie et Goodlands, ce samedi 18 avril, afin de démocratiser l'accès à l'art et d'encourager les jeunes talents locaux.

Les organisateurs saluent une collaboration renforcée entre institutions publiques et acteurs culturels, incluant le ministère des Arts et de la Culture, celui de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que plusieurs autres partenaires locaux.

L'objectif est de faire du WAD 2026 un espace d'expression artistique ouvert à tous, célébrant la créativité et la diversité culturelle dans une dynamique internationale durable et participative, tout en favorisant l'éducation artistique des jeunes et l'innovation culturelle.