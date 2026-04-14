L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) franchit un nouveau cap avec l'examen d'un possible lien entre une cyberattaque visant un groupe hôtelier qui était récemment dans son viseur et des transactions financières associées à NG Holdings. Au-delà des aspects purement techniques, les enquêteurs cherchent désormais à établir si une proximité aurait pu faciliter certains mécanismes financiers ou influencer l'octroi de prêts.

Selon les premières indications, les deux dossiers présentent des similitudes troublantes. D'un côté, une cyberattaque ciblant les systèmes d'un groupe hôtelier, avec des fichiers sensibles potentiellement manipulés. De l'autre, des prêts importants accordés à des entités liées à NG Holdings, dont les garanties et les procédures d'approbation sont aujourd'hui passées au crible. Les enquêteurs tentent de déterminer si ces deux affaires s'inscrivent dans un même schéma opérationnel.

Les experts en cyber-criminalité mandatés par la FCC analysent actuellement les données numériques saisies lors des perquisitions.

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Leur objectif est d'identifier d'éventuelles modifications de documents financiers, d'évaluations d'actifs ou de garanties bancaires. Une manipulation informatique aurait pu, selon les enquêteurs, influencer la perception du risque par les institutions financières au moment de l'octroi des prêts. Les échanges de courriers électroniques et les historiques de modifications sont examinés afin de retracer toute activité suspecte.

Parallèlement, les officiers financiers s'intéressent aux circuits décisionnels ayant conduit à l'approbation de facilités bancaires liées à NG Holdings. Les échanges internes, les recommandations ainsi que les notes de crédit font l'objet d'une analyse détaillée. L'enquête vise à déterminer si des dérogations inhabituelles ont été accordées ou si certaines validations ont été accélérées dans des circonstances jugées atypiques.

C'est dans ce contexte que la FCC tente également d'établir une éventuelle proximité entre les protagonistes des deux dossiers. Des sources proches de l'enquête doivent chercher à comprendre si certains acteurs gravitant autour du groupe hôtelier auraient entretenu des relations avec des figures influentes liées aux structures ayant facilité les prêts sous examen. Les enquêteurs vérifient si ces connexions ont pu jouer un rôle dans l'accès au financement ou dans la gestion des dossiers.

Les documents et fichiers saisis sont toujours en cours d'analyse. Les enquêteurs cherchent à déterminer si la cyberattaque du groupe hôtelier a servi à modifier ou à supprimer des informations susceptibles d'avoir un impact sur des transactions et si c'est le même cas pour NG Holdings.

Cette double enquête, financière et technologique, pourrait déboucher sur de nouvelles convocations dans les prochains jours. Des responsables bancaires, des dirigeants d'entreprises et des spécialistes informatiques pourraient être appelés à s'expliquer. Les développements attendus devraient permettre de déterminer si ces éléments relèvent de simples coïncidences ou d'une mécanique plus structurée, où cyberattaque, prêts controversés et proximité politique seraient les différentes pièces d'un même puzzle.