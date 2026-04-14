Ile Maurice: Joelle Edwards-Tonks nommée CEO de Sunlife

Dans le cadre d'un plan de succession anticipé et structuré, Joelle Edwards-Tonks (photo) prendra la suite de François Eynaud comme Chief Executive Officer (CEO) du groupe hôtelier Sunlife à compter du 1eᣴ octobre 2026. Après avoir dirigé l'entreprise depuis 2019, François Eynaud quittera ses fonctions exécutives le 30 septembre 2026, tout en demeurant au conseil d'administration comme directeur non exécutif et conseiller stratégique, afin d'assurer la continuité.

Sous son impulsion, Sunlife a connu une transformation significative, marquée par un repositionnement clair de la marque, une évolution stratégique affirmée et une attention accrue portée à l'expérience client et à la culture d'entreprise. Arrivée en 2020, Joelle Edwards-Tonks occupe actuellement le poste de Chief Commercial and Operations Officer. Elle a contribué aux évolutions récentes du groupe, notamment au rebranding et à l'amélioration de la performance des resorts.

Son profil, alliant expertise commerciale et opérationnelle, lui confère une vision globale du développement. Forte d'expériences au sein de groupes prestigieux tels que Oetker Collection, Shangri-La et Four Seasons à Paris, elle apporte une solide connaissance du secteur haut de gamme.

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François Eynaud se dit confiant dans la capacité du groupe à poursuivre sa dynamique. «Ces dernières années ont été marquées par une évolution importante de Sunlife, construite avec des équipes engagées. Ensemble, nous avons fait évoluer notre manière d'aborder l'hospitalité, en mettant davantage l'accent sur l'humain, l'expérience et sur ce qui fait la qualité de notre accueil. Je suis fier de ce que nous avons bâti collectivement et confiant dans la capacité du groupe à poursuivre cette dynamique.»