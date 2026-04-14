Sénégal: Sénégal - 94 985 unités économiques immatriculées au Ninea en 2025

14 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

En 2025, 94 985 unités économiques se sont immatriculées au Ninea (Numéro d'identification nationale des entreprises et des associations), contre 91 936 en 2024, soit une hausse de 3,3%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, sur les six dernières années, l'évolution est globalement orientée à la hausse, avec un pic notable de +39,8% en 2021. En moyenne, la croissance annuelle sur la période 2020-2025 s'établit à 11,6%.

Selon le statut juridique, informe l'Ansd, les nouvelles immatriculations sont largement dominées par les entreprises personnes physiques, qui représentent 70,8%. Les personnes morales en constituent 15,0% au cours de l'année considérée. Le reste se répartit entre les opérateurs occasionnels (7,4%), les propriétaires fonciers (6,4%) et les associés (0,4%).

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En 2025, précise-t-on, le secteur du commerce reste le plus dynamique pour la création d'entreprises. Ainsi, 28,2 % des personnes morales ont été immatriculées pour exercer essentiellement des activités commerciales, tandis que cette part atteint 67,5 % chez les entreprises individuelles. Pour ces dernières, les activités de «Services personnels et divers » représentent 9,4 % des immatriculations, suivies des "Services aux entreprises" avec 6,0 %.

«En ce qui concerne la répartition géographique, la région de Dakar concentre 51,4 % des nouvelles immatriculations, suivie par Thiès (12,9 %), Kaolack (7,2 %), Diourbel (7,1 %) et Ziguinchor (4,2 %). À l'inverse, les régions de Kédougou (1,1 %), Kaffrine (1,3 %) et Sédhiou (1,4 %) présentent les parts les plus faibles. Entre 2020 et 2025, la proportion d'immatriculations à Dakar a toutefois légèrement reculé, au profit notamment de Diourbel, Ziguinchor et Kaolack », détaille l'Ansd.

Les hommes constituent la grande majorité des chefs d'entreprises individuelles, représentant 68,7 % des immatriculations, une proportion restée relativement stable ces dernières années, entre 68,3 % et 71,0 %. Plus de 41,0 % des entrepreneurs ont entre 35 et 54 ans, tandis que ceux âgés de 25 à 34 ans représentent 36,1 %. La part des entrepreneurs individuels de plus de 55 ans a toutefois progressé, passant de 9,7 % en 2024 à 12,2 % en 2025

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