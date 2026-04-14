Ile Maurice: Un serveur informatique volé retrouvé dans un champ de canne

Un serveur informatique dérobé lors du cambriolage de l'entreprise Diamoda Ltd et pour lequel un attachment order avait été émis par la Financial Crimes Commission (FCC) a finalement été retrouvé dans un champ de canne, à St-Martin. Cette découverte constitue une avancée importante pour les enquêteurs de la FCC qui cherchent à déterminer si ce vol visait à faire disparaître des données sensibles liées à une enquête financière en cours, notamment en lien avec l'homme d'affaires Rakesh Gooljaury.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le vol s'est produit dans la nuit du 10 au 11 avril dans l'entrepôt de la société, à Bois-Chéri Road, à Moka. Les malfaiteurs auraient forcé la porte principale. Une fois à l'intérieur du bâtiment, ils se sont emparés de plusieurs équipements, dont le serveur principal de l'entreprise, considéré comme l'élément le plus important. Deux coffres-forts, du matériel électronique ainsi que divers documents auraient également été emportés.

La disparition du serveur avait immédiatement suscité des inquiétudes. L'appareil contiendrait des informations stratégiques sur les activités de l'entreprise, notamment des données financières et administratives. Les enquêteurs soupçonnent les auteurs de connaître précisément l'emplacement du matériel et qu'il ne s'agirait pas d'un vol ordinaire.

Quelques heures après les faits, une alerte a été transmise à la police concernant des objets suspects abandonnés dans un champ de canne à St-Martin. Une équipe s'est rendue sur place et a retrouvé plusieurs équipements électroniques, dont le serveur informatique, ainsi que d'autres articles provenant de l'entrepôt cambriolé. Certains objets présentaient des signes de manipulation, laissant penser que les suspects auraient tenté d'extraire ou de détruire des données avant de les abandonner.

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Le matériel récupéré a été placé sous scellés et confié à des spécialistes en informatique légale. Ces derniers devront analyser le serveur afin de vérifier si des fichiers ont été copiés, supprimés ou modifiés. Cette étape est jugée cruciale pour comprendre le mobile exact du cambriolage.

Les enquêteurs s'intéressent également au contexte entourant l'entreprise. Un attachment order avait déjà été émis contre Diamoda dans le cadre d'une enquête financière. Les limiers cherchent donc à savoir si le vol du serveur visait à compromettre des éléments susceptibles d'intéresser les autorités. L'enquête se poursuit pour identifier les auteurs du cambriolage.