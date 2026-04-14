Afrique de l'Ouest: UEMOA - L'activité du btp en hausse en janvier 2026

Le secteur des Bâtiments et travaux publics (Btp) dans l'Union économique et monétaire Ouest-africaine (Uemoa) a enregistré une progression globale de son activité au mois de janvier 2026, selon la note de conjoncture économique publiée en mars 2026 par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

D'après les données issues des enquêtes menées auprès des chefs d'entreprise, l'indice d'activité du secteur s'est maintenu au-dessus de sa moyenne de long terme, avec un écart positif de +5,0 points, stable par rapport au mois précédent. Cette évolution traduit une dynamique globalement favorable du Btp dans la zone.

Dans le détail, plusieurs pays ont contribué à cette performance. Les hausses les plus marquées ont été observées au Bénin (+26,3 points) et au Sénégal (+23,6 points), suivis du Burkina Faso (+14,9 points), de la Côte d'Ivoire (+9,0 points) et de la Guinée-Bissau (+7,9 points). Ces résultats reflètent un regain d'activité soutenu dans ces économies, notamment grâce à la poursuite de projets d'infrastructures.

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En revanche, la situation demeure contrastée dans d'autres pays de l'Union. Des replis significatifs de l'activité ont été enregistrés au Mali (-41,8 points), au Niger (-21,8 points) et au Togo (-6,2 points), illustrant des dynamiques nationales plus fragiles dans le secteur.