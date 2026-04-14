Ile Maurice: Le Kreol Morisien en voie d'introduction, un comité spécial bientôt mis sur pied

14 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Pour sa première question en tant que députée de l'opposition, Joanna Bérenger a interrogé le Premier ministre Navin Ramgoolam sur l'introduction du Kreol Morisien à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement a rappelé que la Constitution prévoit actuellement l'usage de l'anglais, avec la possibilité de s'exprimer en français. Toutefois, après des consultations initiées par la speaker, un rapport a été soumis le 12 mars 2026.

Sur cette base, un Select Committee sera prochainement institué pour examiner les modalités d'introduction du Kreol Morisien. Ce comité devra soumettre ses recommandations dans un délai de trois mois, incluant d'éventuels amendements constitutionnels ainsi que des changements aux règlements de l'Assemblée.

Lors des questions supplémentaires, Navin Ramgoolam a affirmé le soutien du gouvernement à cette évolution, tout en rappelant les avancées déjà réalisées dans l'enseignement et la normalisation du Kreol Morisien. Un projet de loi est attendu après le Budget.

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