Sénégal: Direction générale de Taiba Titrisation - Oumou Kalsome C. Diom passe une nouvelle vitesse

Dans une volonté affirmée de création de valeur et d'impact, la nouvelle direction générale de Taiba Titrisation, filiale de la Banque Islamique du Sénégal (BIS), porte un nom : Oumou Kalsome C. Diom. Sa nomination s'inscrit dans une démarche de structuration de solutions de financement à forte valeur ajoutée, adaptées aux besoins des États, des institutions et des entreprises.

Filiale de la Banque Islamique du Sénégal (BIS), Taiba Titrisation gère des Fonds Communs de Titrisation de Créances (FCTC) sur le marché financier régional de l'UEMOA. C'est un véhicule d'investissement utilisé comme réceptacle pour acquérir des créances et émettre des titres financiers adossés à ces actifs, souvent dans le cadre d'un refinancement bancaire.

Dans la dynamique de renforcer son positionnement en tant qu'acteur de référence sur le financement structuré et catalyseur du développement de la finance islamique en Afrique de l'Ouest, la nomination de Mme Oumou Kalsome C. DIOM au poste de Directrice générale, marque l'ouverture d'une nouvelle phase stratégique pour TAIBA Titrisation.

Un leadership expérimenté au service des marchés

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Forte de près de 20 années d'expérience, Mme DIOM est une experte reconnue des marchés de capitaux dans l'espace UEMOA. Elle a accompagné avec succès de nombreuses opérations de levée de fonds au bénéfice d'États, d'entreprises et de grandes institutions. Diplômée d'un Executive MBA et d'un Master en Management de l'Université Paris Dauphine PSL, elle incarne un leadership stratégique orienté vers l'innovation, la performance et l'impact.

En dix ans, elle a levé près de 1 000 milliards de FCFA en opérations de Sukuk (des instruments de financement conformes aux principes islamiques) pour des États et des acteurs privés. Ce bilan suffit à situer la maison.

Près de vingt ans de marchés de capitaux dans l'espace UEMOA. Des levées de fonds conduites pour des émetteurs publics et privés, dans une région où ce profil reste rare. Mme Kalsome C. Diom connaît les rouages du financement structuré. Sa nomination est celle d'une opérationnelle.

Un engagement renforcé

La finance islamique dans la zone UEMOA, c'est un marché qui progresse mais qui n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière. Les Sukuk existent, quelques opérations ont été bouclées avec succès, mais l'instrument reste peu maîtrisé par beaucoup de directions financières d'entreprises sénégalaises. Les investisseurs islamiques du Golfe et d'Asie du Sud-Est cherchent des points d'entrée sur le continent africain (et il y a un vrai manque de structures capables de structurer des opérations assez solides pour les convaincre).

C'est l'espace que Taiba Titrisation veut occuper : accompagner États et entreprises dans la structuration de Sukuk, élargir la base d'investisseurs au-delà des acteurs régionaux habituels, et aider à construire un marché qui, pour l'instant, repose encore trop sur quelques acteurs et quelques opérations.

Le contexte joue en leur faveur. Les marchés obligataires classiques traversent une période difficile (taux en hausse, appétit des investisseurs internationaux plus sélectif). La finance islamique offre un accès à des liquidités différentes. Mais pour que cette promesse se matérialise, il faut des opérations bien construites, défendables devant des investisseurs exigeants qui ont d'autres options.

Adossée à la Banque Islamique du Sénégal, TAIBA Titrisation bénéficie d'un ancrage institutionnel solide lui permettant d'intervenir à l'interface des marchés financiers et de la finance islamique. Au-delà de ses opérations, elle ambitionne de contribuer activement à la structuration d'un écosystème solide de finance islamique, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes : régulateurs, institutions financières, investisseurs, États et entreprises. L'objectif est de bâtir un marché crédible, structuré et durable au service du développement économique de la région.