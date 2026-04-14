Sénégal: Kedougou - Un éboulement fait deux morts et des blessés à Karakhena

13 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Un éboulement s'est survenu , lundi, au village de Kharakhéna dans le département de Saraya (Kédougou, sud-est) au niveau d'un périmètre aurifère pourtant interdit aux activités d'orpaillage, faisant deux morts et deux blessés, a appris l'APS de source sécuritaire.

"Des jeunes orpailleurs qui exploitaient aujourd'hui sur le périmètre ont subi un violent éboulement. Et deux personnes sont décédées sur le coup. Léboulement a causé aussi deux blessés très graves", a déclaré la même source. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Saraya se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constats d'usage. Les corps sans vie et les blessés ont été transférés au poste santé de Karakhena. La source sécuritaire a signalé par ailleurs que les éboulements qui se sont produits dans ce même périmètre d'exploitation à enregistrer au total 21 décès en trois mois au niveau du village aurifère de Karakhena

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