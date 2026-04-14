Congo-Kinshasa: Campagne de chirurgies pédiatriques gratuites à l'hôpital de Kalembe-Lembe à Kinshasa

L'Hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe, à Kinshasa, organise depuis le 29 mars une campagne de chirurgies gratuites pour les enfants souffrant de malformations intestinales. Cette initiative, qui se poursuit jusqu'au 17 avril, a déjà permis de prendre en charge plus de 35 patients.

L'objectif principal de cette opération est de réaliser des interventions chirurgicales complexes et de sensibiliser la population à l'importance du diagnostic précoce. Pour les organisateurs, cette campagne vise à sauver des vies, en particulier celles des enfants issus de familles démunies qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces soins spécialisés.

Prise en charge des malformations ano-rectales

Les interventions concernent principalement des enfants nés avec des malformations ano-rectales. Selon le docteur Dodo Noël, chirurgien pédiatre, ces opérations consistent à traiter des enfants nés sans anus.

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L'équipe médicale souligne que des précautions sont prises pour éviter les complications post-opératoires. À ce jour, la campagne cible un total d'au moins 50 enfants.

Soulagement des familles

Du côté des parents, l'initiative est accueillie favorablement. Plusieurs familles témoignent de l'amélioration de l'état de santé de leurs enfants après l'intervention chirurgicale.

« Nous l'avons bien accueilli pour la santé de nos enfants. Ils ont été malades pendant longtemps, mais grâce à la campagne, ils ont eu des interventions qui se sont bien passées », confie une mère de famille.

Cette campagne de santé publique bénéficie du soutien de la fondation Vilmarque, permettant ainsi une gratuité totale des soins pour les bénéficiaires sélectionnés.