Sénégal: Touba - L'Académie nationale des sciences envisage un observatoire des maladies à l'université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK)

Une délégation de hauts responsables de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a visité hier, lundi 13 avril 2026, le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. À l'issue des échanges, l'idée d'installer un observatoire sur les maladies à Touba s'est dessinée

En marge d'une retraite à Saly, de hauts responsables de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal ont effectué, hier lundi 13 avril 2026, une visite au Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK) de Touba. La délégation a été accueillie par les responsables du CCAK, avec à leur tête le président Serigne Ahmadou Badawi Mbacké.

Au cours des échanges, les deux entités ont exprimé le souhait d'installer un observatoire sur les maladies à Touba. Un partenariat qui pourrait se concrétiser à court terme, selon le professeur Lamine Gueye, recteur de l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) et membre de l'Académie. Il précise que deux membres de la section sciences de l'Académie travaillent déjà sur des observatoires. En effet, il estime que l'expérience est déjà acquise dans ce domaine.

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Les académiciens affichent leur disponibilité à accompagner les responsables de l'UCAK. « Nous sommes venus avec des spécialistes : chirurgiens, pédiatres, spécialistes en maladies infectieuses, etc. Partout où c'est possible, le recteur y veillera », a indiqué le Dr Ousmane Kane, président de la section des sciences agricoles.

Pour lui, des partenariats sont envisageables dans tous les secteurs de la formation à la recherche. « Nous sommes là pour vous appuyer, pour vous conforter, parce que ce que vous êtes en train de faire est vraiment une oeuvre utile pour la communauté », a-t-il ajouté.

En outre, l'Académie a manifesté son souhait d'inviter le président du CCAK à ses conférences scientifiques qu'elle organise. Une occasion, selon le professeur Lamine Gueye, d'échanger sur des thèmes « à cheval entre la science et la religion ».

De même, les académiciens envisagent également de rendre visite au khalife général des mourides pour lui présenter leurs missions et leur rôle de conseil auprès des autorités sénégalaises. « Nous voulons lui montrer que nous sommes en phase avec les confréries de notre pays et que nous sommes à disposition pour que le savoir scientifique soit exploité dans toutes ses composantes », a précisé le Dr Ousmane Kane.