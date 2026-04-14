Sénégal: Coopération sanitaire - Le Sénégal distingue la 20e mission médicale chinoise après près de 50 ans d'engagement

Le Sénégal a rendu, lundi 13 avril, un hommage appuyé à la 20e mission médicale chinoise, dont les 14 membres ont été élevés à l'Ordre national du Lion, la plus haute distinction du pays. La cérémonie, organisée au ministère de la Santé, s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Ibrahima Sy et de LI Zhigang l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Dakar.

L'événement, marqué par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, a mis en lumière une coopération médicale vieille de près d'un demi-siècle. Initiée en 1975, cette collaboration a vu le déploiement de 20 missions, mobilisant au total 312 professionnels de santé de diverses spécialités.

Selon les autorités sanitaires, plus de 3 millions de patients ont bénéficié des soins prodigués par ces équipes à travers le territoire national. « Ce partenariat exemplaire fondé sur la confiance et le respect mutuel s'est consolidé au fil des décennies pour devenir un pilier majeur de notre système de santé », a souligné le ministre de la Santé.

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Au-delà de l'assistance médicale, cette coopération s'inscrit désormais dans une logique de renforcement durable des capacités du système sanitaire sénégalais. Les membres de la 20e mission ont notamment contribué aux activités de l'hôpital pour enfants de Diamniadio, en assurant des soins spécialisés, en formant le personnel local et en introduisant des techniques innovantes.

S'adressant aux récipiendaires, Ibrahima Sy a salué leur « engagement, leur professionnalisme et leur dévouement », mettant en avant « un impact direct et profond sur la vie des concitoyens ». Il a également insisté sur l'importance du transfert de compétences, à travers la formation et le partage d'expériences.

Déjà en cours, la 21e mission médicale chinoise devrait poursuivre cette dynamique, avec un accent particulier sur la formation durable et l'autonomisation des acteurs locaux, consolidant ainsi un partenariat devenu stratégique pour le système de santé sénégalais.