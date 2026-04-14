Ile Maurice: Le même vertige du pouvoir

Le dossier des Chagos vient de connaître un nouveau coup d'arrêt et il en dit long sur l'état du monde. Keir Starmer a été contraint de remiser son projet de loi visant à entériner le transfert de souveraineté à Maurice, faute de soutien formel des États-Unis. Derrière ce revers parlementaire se dessine une réalité plus brutale : le retour d'une diplomatie à géométrie variable, dictée par les rapports de force.

Donald Trump, fidèle à sa logique transactionnelle, souffle le chaud et le froid. Un jour favorable à l'accord, le lendemain critique virulent, au gré des tensions avec Londres ou des calculs stratégiques autour de l'Iran. Résultat : un traité négocié entre deux États souverains se retrouve suspendu à l'humeur d'un troisième acteur qui n'en est pas signataire.

Dans ce contexte, la réaction de Maurice tranche par sa constance. Maurice ne déviera pas. Ni sur le fond - la souveraineté - ni sur la méthode - le droit international. Le communiqué du bureau de l'Attorney General, Gavin Glover, le rappelle avec une clarté chirurgicale : l'accord sur les Chagos est une affaire entre Londres et Port-Louis. Et surtout, il s'inscrit dans une trajectoire juridique désormais solidement balisée par les instances internationales.

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C'est là que se joue l'essentiel. Le débat n'oppose pas souveraineté et sécurité. L'accord garantit la pérennité de la base de Diego Garcia. Il oppose plutôt deux visions du monde : celle où le droit structure les relations internationales ; et celle où la puissance les redéfinit au gré des intérêts.

Maurice, petit État dans un grand jeu, a fait son choix depuis longtemps : celui de la légitimité. Et, dans un monde incertain, c'est peut-être sa meilleure arme.

L'Assemblée des délégués du MMM, convoquée hier à Belle-Rose, n'était pas une simple formalité statutaire. C'était un test de vérité. Un moment où la mécanique interne, longtemps maîtrisée, échappe à son architecte.

Rajesh Bhagwan tente de rassurer. «Les militants demeurent sereins», dit-il. Peut-être. Mais la sérénité, en politique, est souvent le masque de basculements déjà actés. Car derrière les mots - unité, direction claire, fidélité aux principes - se joue une rupture plus profonde : celle entre un leader et son appareil, entre une histoire et son présent.

Paul Bérenger a choisi la distance. Ne pas venir. Contester la liste. Délégitimer le processus. C'est une stratégie connue : quand le terrain devient incertain, on conteste les règles du jeu. Mais ce choix est aussi un aveu. Celui d'un affaiblissement. Celui d'un contrôle qui s'effrite.

Le paradoxe est brutal : un leader qui refuse la décision collective de son propre parti tout en prétendant incarner sa légitimité. Une posture difficilement tenable dans un système où le pouvoir réel s'exerce désormais ailleurs - au sein du gouvernement, dans l'Alliance, dans la gestion concrète du pouvoir.

Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la question du maintien au gouvernement. C'est une lutte pour la définition même du MMM. Est-il encore ce mouvement militant, traversé par le débat ? ou est-il devenu une structure figée, organisée autour d'une autorité personnelle ?

L'histoire du MMM est faite de fractures. Mais jamais gratuites. Chaque rupture a suivi la même logique : concentration du pouvoir, étouffement du débat, crise de succession. Nous y sommes.

Le signal est limpide. Quinze députés sur dix-huit ont choisi de rester dans la majorité gouvernementale. Ce n'est pas une dissidence marginale. C'est une recomposition. Une prise de pouvoir interne, froide, méthodique, presque clinique.

En face, la tentation d'un «nouveau MMM». Ou d'un «vrai MMM». La formule dit tout. Lorsqu'un parti commence à se dédoubler dans le langage, c'est qu'il est déjà scindé dans les faits.

Cette crise n'est pas née hier. Elle est le produit d'un long glissement. D'un mouvement qui, au fil des années, a confondu discipline et loyauté, unité et silence. Et c'est ici que le passé revient frapper à la porte. Comme une gifle.

En 2018, des cadres du MMM - membres du Comité central - dénonçaient déjà une dérive. Dans une lettre ouverte, ils parlaient d'une élection «anti-constitutionnelle», d'un processus «faussé d'avance» et surtout d'un scrutin qui ne serait «ni libre, ni démocratique, ni transparent». Ils alertaient sur des listes biaisées, sur des règles ignorées, sur une direction qui ne reflétait plus le vote des militants. Et surtout, sur une réalité plus grave : l'élimination progressive de ceux qui osaient penser autrement.

Cette lettre n'était pas une anecdote. C'était un avertissement. Elle disait déjà ceci : quand les instances obéissent, elles sont légitimes ; quand elles résistent, elles deviennent suspectes. Huit ans plus tard, le scénario se répète. Les listes sont contestées, les délégués remis en cause, le processus décrié - non plus par les dissidents, mais par le leader lui-même.

L'ironie est cruelle. Ce que l'appareil faisait hier pour préserver son centre de gravité est aujourd'hui utilisé contre lui. Et c'est là, peutêtre, le véritable tournant : ce moment où un système politique, construit pour consolider une autorité, finit par se retourner contre son créateur.

Le MMM n'est pas seulement en crise. Il est face à son miroir. Soit il accepte de redevenir ce qu'il prétend être - un parti de débat, de contradiction, de renouvellement - soit il poursuit sa mue vers une structure fermée, où la légitimité ne se discute plus, mais se proclame.

Dans le premier cas, il survivra transformé. Dans le second, il survivra peut-être - mais réduit, fragmenté, vidé de sa substance.

L'histoire politique mauricienne est impitoyable avec ceux qui refusent de voir venir leur propre fin. Le MMM a été créé pour briser les logiques de pouvoir figé. S'il devient ce qu'il a combattu, alors ce ne sera pas une trahison.

Ce sera simplement une fin logique.

Ils alertaient sur des listes biaisées, sur des règles ignorées, sur une direction qui ne reflétait plus le vote des militants. Et surtout, sur une réalité plus grave : l'élimination progressive de ceux qui osaient penser autrement.