Cameroun: Chantal Biya - L'ombre qui gouverne Yaoundé ?

Au Cameroun, le vrai pouvoir se danse désormais. Des ministres qui se déhanchent lors du baptême du petit-fils de Chantal Biya. Une image qui en dit long sur l'état du pouvoir camerounais en 2025.

Quand l'allégeance se mesure au déhanché

Le dernier dimanche de Pâques, à Yaoundé, plusieurs membres du gouvernement camerounais ont troqué leur réserve protocolaire pour quelques pas d'afropop. L'occasion : le baptême du petit-fils de la première dame du Cameroun. Le message implicite était limpide l'allégeance se prouve aussi sur une piste de danse.

Paul Biya, 93 ans, dirige le Cameroun depuis 1982. Ses absences prolongées et ses silences institutionnels alimentent depuis plusieurs années une question centrale : qui décide réellement à Yaoundé ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une présidence fantôme, une première dame omnisciente

Le chef de l'État camerounais cumule les absences remarquées. Ses séjours à l'étranger notamment en Suisse durent parfois plusieurs semaines, laissant un vide protocolaire que les observateurs scrutent avec attention. Dans ce contexte, l'influence de Chantal Biya cesse d'être une rumeur de couloir pour devenir un objet d'analyse politique sérieux.

La première dame du Cameroun n'occupe aucun poste officiel dans l'organigramme de l'État. Pourtant, sa présence aux événements clés, la déférence que lui témoignent les élites administratives et son réseau personnel constituent les piliers d'un pouvoir informel difficile à quantifier mais impossible à ignorer.

Ce phénomène un pouvoir parallèle exercé hors des structures constitutionnelles est documenté dans plusieurs régimes africains à longévité présidentielle exceptionnelle.

Les mécanismes d'un pouvoir informel

Le pouvoir informel se définit comme l'ensemble des influences exercées en dehors des fonctions officielles, sans mandat électif ni délégation formelle. Au Cameroun, il opère selon trois logiques identifiables.

D'abord, le contrôle de l'agenda social. Les événements familiaux et caritatifs de Chantal Biya mobilisent les élites de l'État, créant des obligations implicites de présence et de loyauté. Ensuite, la gestion des réseaux de fidélité. Dans un système où les nominations dépendent de la confiance du palais, être visible auprès de la première dame constitue un investissement politique rationnel. Enfin, la communication symbolique. Chaque apparition publique de Chantal Biya envoie un signal sur l'état du régime et la continuité du système Biya.

Ces trois mécanismes forment un système cohérent, indépendant des institutions formelles, mais parfaitement articulé avec elles.

Entre réalités et fantasmes : les zones grises

La gouvernance camerounaise souffre d'un déficit de transparence chronique qui nourrit autant les analyses légitimes que les spéculations incontrôlables. Distinguer l'influence réelle du mythe projeté demeure l'exercice le plus périlleux.

Aucun document officiel, aucune décision formelle ne permet d'attribuer à la première dame une autorité exécutive. Ce que l'on observe en revanche, c'est une rivalité entre réseaux clans politiques, militaires, technocrates qui cherchent chacun à se positionner dans l'antichambre du pouvoir, en utilisant la figure de Chantal Biya comme point de référence ou comme terrain de confrontation symbolique.

Le risque, pour le régime, est précisément là : que les spéculations sur le pouvoir à Yaoundé finissent par éroder l'autorité formelle de la présidence, créant un vide que les rivalités internes pourraient exploiter.

Ce que les prochaines années vont révéler

À court terme dans les six à douze prochains mois la question de la succession ou du maintien de Paul Biya va structurer toute la vie politique camerounaise. Chaque geste de la première dame sera décrypté comme un signal sur l'état de santé du régime.

À long terme, le Cameroun fait face à un défi institutionnel majeur : comment organiser une transition dans un système qui n'a jamais formalisé ses règles de succession ? Les régimes construits autour d'un homme seul fût-il assisté d'une figure d'influence laissent rarement des institutions solides derrière eux.

La question que personne n'ose poser

Le vrai débat n'est pas de savoir si Chantal Biya gouverne à la place de son mari. Il est de comprendre pourquoi, dans un État de 28 millions d'habitants, le destin politique d'une nation entière peut dépendre de l'entourage immédiat d'un homme de 91 ans. Et ce que cela dit de la fragilité des institutions africaines face aux dynamiques personnelles du pouvoir.